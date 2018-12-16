Bu hafta, Meclisin yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi sona erecek. Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma, Dışişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Meclisin yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi bu hafta sona eriyor.



18 Ekim Perşembe günü TBMM Başkanlığına sunulan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerinin ardından TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri de sona erecek.

2019 yılı bütçesinin Genel Kurulda bu haftaki görüşme takvimi şöyle:



"- 17 Aralık Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Avrupa Birliği Başkanlığı,Türk Akreditasyon Kurumu.



- 18 Aralık Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu.



- 19 Aralık Çarşamba: 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 14. maddesine kadar oylanması.



- 20 Aralık Perşembe: 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 16. maddesine kadar oylanması. 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerinin oylanması.



- Meclisin bütçe maratonu, 21 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak."



TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Genel Kurulunu yöneteceği son gün, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının açık oylamaları da yapılacak.

Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan, Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu yarın toplanacak. Toplantıda, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilecek ve Sağlık Bakanlığınca sunum yapılacak.