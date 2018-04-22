CHP'den 15 Milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılımıyla beraber TBMM’nin internet sitesinin “Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı” bölümü de güncellendi

CHP ve İyi Parti heyetleri İyi Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi ve İyi Parti’nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP milletvekili istifa edip İyi Parti’ye geçtiği duyuruldu.



Bu siyasi manevradan sonra TBMM’deki yeni koltuk düzeni de değişti.



TBMM'nin sitesinin “Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı” bölümü güncellendi.



Yeni sıralamaya göre AKP 316, CHP 116, HDP 48, MHP 36 ve İyi Parti 20 milletvekiline sahip oldu. Meclis’teki toplam mevcut ise 537 olarak açıklandı.







CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan milletvekillerinin isimleri şöyle:

"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş."



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