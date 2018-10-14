TBMM'yi yeni haftada yopun bir gündem bekliyor. Trafik Kanunu Teklifi 15 Ekim'de İçişleri Komisyonunda görüşülecek. Dışişleri Komisyonunda ise gündem Kıbrıs olacak. KİT Komisyonu da mesaide olacak.

Trafik Kanunu Teklifi gelecek. Kıbrıs'taki gelişmeler ele alınacak.



Meclis'te bu hafta komisyonlarda önemli başlıklar ele alınacak.



Meclis Genel Kurulunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek



Teklife göre; Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazların mevzuatta belirlenenlerin dışında kullanımına yasak getirilecek. Uymayanlara 1002 lira ceza kesilecek.



Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira verilen ceza 235 liraya çıkarılacak.



Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara uygulanacak ceza 488 lira olacak.



Dışişleri Komisyonu ise 17 Ekim Çarşamba günü toplanacak.



Toplantıda, Anayasa'da ve Meclis İçtüzüğünde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak komisyonun 27'inci Dönem'deki çalışma usul ve esaslarına ilişkin değerlendirme yapılacak.



Değerlendirmenin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, adada ve bölgedeki gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirecek.



Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da 17 Ekim'de toplanacak. Komisyonda Türkiye Elektrik Dağıtım ve Ankara Doğal Elektrik Üretim Genel Müdürlüklerinin hesapları incelenecek.



ulusal.com.tr