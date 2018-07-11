TBMM Genel Kurulunda, yarın TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu başkanlık için yarışacak.

Sabah saatlerinde başladı hareketlilik.Polis, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 5 illde kapsamlı bir operasyon yaptı. Adnan Oktar kaçarken, yönetici Oktar Babuna ise evinde kıskıvrak yakalandı. Toplam 79 gözaltının yapıldığı operasyona ilk tepki de İsrail'den geldi.Televizyon programları, "kedicik" dediği kadınları oynatması ve İsrail yanlısı açıklamalarıyla tanınan Adnan Oktar Suç örgütü hakkında başlatılan soruşturturmada operasyonun düğmesine basıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için toplam 120 adrese operasyon düzenlendi.En kritik operasyonda İstanbul'da yapıldı. Helikopter destekli operasyonda operasyonu öğrenen Adnan Oktar'ın arabasıyla kaçtığı, ancak ekiplerin Oktar'ı kıskıvrak yakaladığı ifade edildi.Oktar'ın yanı sıra örgütün yöneticisi Oktar Babuna ve 77 kişi daha gözaltına alındı.Lüks villa ve evlerin arasında olduğu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi.Oktar'ın yönettiği suç örgütüne "Cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, tehdit, şantaj, iftira ve suç uydurma, İnanç istismarı ve özel hayatın gizliliğini ihlali" gibi 31 farklı suçlama yapıldı.Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına ilk ve en sert tepki de İsrail'den geldi. Konuya geniş yer ayıran İsrail basını Oktar'ı İsrail dostu müslüman lider olarak tanımladı.Oktar cemaati ve İsrail'in yakın ilişkileri daha önce de defalarca görüntülenmişti. Oktar, kendisine ait A9 isimli televiyon kanalında defalarca İsrailli yöneticileri ağırlamış, sağ kolu olduğu belirtilen Oktar Babuna'nın İsrail'e yaptığı ziyarette de Babuna, İsrail Başbakanı Netenyahu ve bakanlarla görüşmüştü. O görüşmede Babuna ve Netenyahu samimi fotoğraflar da çekilmişti.1999 yılında Oktar grubuna operasyon yapan ekibin başında yer alan eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan da operasyonu yorumladı. Polislerin çok tehlikeli bir suç örgütünün üzerine gitiğini belirten Saçan, Adnan Oktar yapılanmasının İsrail ile olan ilişkilerine dikkat çekti.