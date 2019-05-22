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TBMM'ye girmeye çalışan 2 terörist tutuklandı

TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

TBMM'ye girmeye çalışan 2 terörist tutuklandı

Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan 2 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

2 şüpheli, soruşturma savcısına ifadesinin ardından tutuklandı.

Şüpheliler, geçen hafta Meclis'in Dikmen kapısında polislerin güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko görevlisini rehin almaya çalışmıştı. Koruma görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meclis #terör
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