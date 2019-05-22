TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan 2 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.



DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne götürüldü.



2 şüpheli, soruşturma savcısına ifadesinin ardından tutuklandı.



Şüpheliler, geçen hafta Meclis'in Dikmen kapısında polislerin güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko görevlisini rehin almaya çalışmıştı. Koruma görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.





ulusal.com.tr