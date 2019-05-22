Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan 2 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.
DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne götürüldü.
2 şüpheli, soruşturma savcısına ifadesinin ardından tutuklandı.
Şüpheliler, geçen hafta Meclis'in Dikmen kapısında polislerin güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko görevlisini rehin almaya çalışmıştı. Koruma görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.
ulusal.com.tr
TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.
Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan 2 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.