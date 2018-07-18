18 Maddeli Torba Yasa sadece bedelli askerlik düzenlemesiyle sınırlı değil. Teklif içinde, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve şans oyunlarını da yakından ilgilendiren düzenlemeler var. Peki bu düzenlemeler neler? Ayrıntılar haberimizde.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un bu sözlerle duyurduğu Torba Yasa 18 maddeden oluşuyor.Bedelli askerliğin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve şans oyunlarıyla ilgili düzenlemeler de teklifte yer aldı.Torba Yasa'ya göre, sağlık çalışanları çalıştıkları her bir yıl için 60 gün yıpranma hakkı kazanacak.Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2 bin lira, uzman olmayanların ise emekli maaşı bin 533 lira artacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığının yönetiminde sağlık turizmi için şirket kurulacak.9'uncu madde ise Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına üniversitelerin 2, 3 ve 4'üncü sınıflarından öğrenci temini yapılmasını 2020 yılının sonuna kadar uzatılmasını içeriyor.AKP'li Muş'un işaret ettiği maddeler Spor Toto'daki bahis oranlarının artışını içeriyor.18 MADDELİ TORBA YASA MECLİS'TESAĞLIK ÇALIŞANLARINA YIPRANMA PAYIHARP OKULUNA DIŞARIDAN ÖĞRENCİ ALIMISPOR TOTO'YA DÜZENLEME