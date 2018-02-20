TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, terör örgütlerine yardım eden devletlerin Türkiye'deki hava üslerinin kapatılmasını talep etti.

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, terör örgütlerine yardım eden devletlerin Türkiye'deki hava üslerinin kapatılmasını istedi.



Zafer Diler komisyona verdiği dilekçesinde, Türkiye'nin güneydoğusundaki sınıra yakın Suriye topraklarında yaşanan terör olaylarının ülkenin ulusal güvenliğini ve huzurunu olumsuz yönde etkilediğine vurgu yaptı.



TSK'nin en son Afrin ve diğer önemli kentlerde yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nın son derece başarılı olduğunu belirten Diler, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:



"Ancak ABD hükümeti Suriye'deki terör örgütlerine yardım yaparak ülkede ulusal barışı bozma hususunda ısrar etmektedir. TSK ve ÖSO'nun operasyonu bitirerek güvenliği yeniden sağlasa bile önümüzdeki yıllarda terör eylemleri devam edebilir. Buna kesin çözüm olarak Suriye'de terör örgütlerine her konuda yardım eden devletlerin hava üslerinin kapatılmasını; karadan, denizden ve havadan yapacakları her türlü yardımın engellenmesini; TSK ile ÖSO'ya bağlı operasyonların yapıldığı ve temizlendiği kentlere karakollar ile askeri kışlaların konuşlandırılmasını talep ederim."