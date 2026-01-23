TBMM’de 200 mililitrelik su dönemi: Su israfı azalacak, geri dönüşüm artacak

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM'de tek kullanımlık 200 mililitrelik plastik su şişelerine geçilmesi üzerine Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu. Özdemir, önergesinde ambalajlı içme suyu tercihinin nedenlerini ve detaylarını sordu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, önergeye verdiği yanıtta uygulamanın Aralık 2025 tarihinde başladığını belirtti. Verilere göre Meclis yerleşkesinde aylık yaklaşık 300 bin, yıllık ise 3 milyon 600 bin adet su tüketilmesi bekleniyor. Bu tüketimin bir yıl içerisinde 36 ton plastik atık oluşturacağı öngörülüyor.

ÇÖPE GİDEN SU MİKTARI AZALACAK

Çay ocaklarına su arıtma cihazları yerleştirildiği ve personele cam sürahiler dağıtıldığı hatırlatılan yanıtta, plastik tüketimini azaltma hedefi vurgulandı. Bozdağ, yemekhanelerdeki uygulamayı şu sözlerle savundu: "Yemekhanelerde özellikle 200 mililitrelik pet şişelerde içme suyu verilmesinin sebebi geri dönüşüme kazanımının daha yüksek olmasıdır. Ayrıca mililitre su miktarı düşürülmüş olması şişelerde kalan ve çöpe giden su miktarını da azaltmış olacaktır"

CAM ŞİŞE NEDEN TERCİH EDİLMEDİ?

Yanıtta plastik şişelerin sağlık üzerindeki etkilerine dair bilimsel çalışmaların incelendiği ifade edildi. Mevzuata, tek kullanımlık standartlara ve gıda temasına uygun üretilen ambalajlarda riskin kabul edilebilir sınırlarda kaldığı belirtildi. Yemekhanelerde cam şişe kullanılmama gerekçesi ise kırılma riski, lojistik zorluklar ve cam şişelerin düşük hacimli seçeneklerinin bulunmaması olarak açıklandı. Bu durumun içme suyu sarfiyatını artırabileceği kaydedildi.

Plastik şişe kullanımının sınırlı alanlarda devam etmesinde, bu ambalajların geri dönüşüm oranının yüksekliği ve atığa dönüşen su miktarının azaltılması hedefleri etkili oldu.

Sıfır Atık Projesi kapsamında da Meclis'te yeni bir adım atıldı. Bozdağ, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sıfır Atık Projesi kapsamında TBMM yerleşkesine, birisi Halkla İlişkiler Binası'nın girişine diğeri ise personel kapalı otoparkının ikinci katına olmak üzere, iki adet otomatik depozito iade makinesi yerleştirilmiştir. Buradaki amaç plastik, cam ve alüminyum ambalaj atıklarının doğaya karışmadan geri dönüşüm sürecine kazandırılması ve çalışanların 'Sıfır Atık' uygulamasına teşvik edilmesidir"

Sistem sayesinde üzerinde 'depozitosu olan ambalaj (DOA)' logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum ürünler makineler aracılığıyla iade edilebilecek. Depozito bedelleri, cep telefonlarına indirilen "DOA" mobil uygulaması üzerinden kişisel e-cüzdanlara aktarılacak. Böylece atıkların hammadde teminine katkı sağlaması hedefleniyor.