TBMM'de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından 1.500 kişilik aşure ikramı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir program düzenledi. Organizasyon kapsamında hazırlanan 1.500 kişilik aşure lokması paylaşıldı.

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TBMM'de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından 1.500 kişilik aşure ikramı
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Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da hak, adalet ve insanlık uğruna verdiği mücadelenin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan aşure lokması; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanlarıyla paylaşıldı.

TBMM'de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından 1.500 kişilik aşure ikramı - Resim : 1

Aşure dağıtımını bizzat gerçekleştiren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve ortak değerlerde buluşmanın da zamanı olduğunu ifade etti.

TBMM'de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından 1.500 kişilik aşure ikramı - Resim : 2

Ersin ayrıca, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından bu yıl cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi ulaştırıldığını, Tunceli'den İstanbul'a kadar birçok ilde vatandaşların sofralarına aşure bereketinin taşındığını belirtti.

TBMM'de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından 1.500 kişilik aşure ikramı - Resim : 3

TBMM'de gerçekleştirilen programa milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanları yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'e aşure ikramı dolayısıyla teşekkür etti.

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