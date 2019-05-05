Meclis, geçen hafta gündemine aldığı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin teklifleri yeni haftada görüşmeye devam edecek. Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında yapılan anlaşmaların maddeleri hafta içinde kabul edilmişti. 7 Mayıs Salı günü Genel Kurul’da ilgili anlaşmaların tümü üzerinde oylama yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada gündemdeki uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını görüşecek.Anlaşmaların onaylanmasını içeren teklifler 30 Nisan Salı günü görüşülmeye başlanmıştı. Maddeleri kabul edilen tekliflerin 7 Mayıs Salı gününden itibaren tümü üzerinde oylama yapılacak.Teklifler içinde; Türkiye ile Nijer arasında yapılan Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesinin Açılması ve Ortak İşletilmesi Prokolü, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan Sosyal Güvenlik Anlaşması var.Genel Kurulun yanı sıra Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu da mesaide olacak.8 Mayıs Çarşamba günü komisyonda “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununun” uygulama sonuçları ile ilgili analiz ele alınacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.Meclis, kendi gündeminin yanı sıra Vakıflar Haftası’na da ev sahipliği yapacak. 6 ile 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Vakıflar Haftası’nın açılış töreni de Meclis’te düzenlenecek.