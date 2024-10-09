TBMM'de çocukları koruma komisyonu kuruldu

TBMM’de AK Parti Grubu'nun önergesiyle çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunmasını sağlayacak önlemleri araştırmak ve mevcut mekanizmaları güçlendirmek amacıyla bir komisyon kuruldu.

Komisyon, çocukların akıl, ruh ve beden sağlığını destekleyecek yeni tedbirler belirlemek üzere çalışmalar yapacak. Bu komisyon, çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlamak için alınacak tedbirlerin kapsamını genişletecek öneriler geliştirmeyi hedefliyor.