TBMM'de çocukların suça sürüklenmesini önlemek için meclis araştırma komisyonu kuruldu

Çocukların suça yönelmesine yol açan etkenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi hedefiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, öncelikli olarak sorunları belirleyecek ve kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda tesis edilen Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi. Bu süre, gerektiği takdirde bir ay daha uzatılabilecek. Ayrıca Komisyon, çalışmalarını yürütmek üzere Ankara dışında da mesai yapabilme yetkisine sahip olacak.

ÜYELER TBMM GENEL KURULU’NDA SEÇİLECEK

Komisyonun üyeleri, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek. Üyelerin tespit edilmesinin ardından Komisyon, hemen çalışmalarına başlayacak.

Çalışmaları kapsamında Komisyon, bazı bakanlıkların, kamu kurumlarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının yetkililerini davet ederek onların görüşlerini alacak.

Komisyonun gündeminde ayrıca; çocukların yaşam kalitelerinin ve refah düzeylerinin artırılması, aile ve eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar da yer alacak.

SOSYAL POLİTİKALAR VE GÜVENLİK ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA

Kurulan bu yapı, çocukların toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasının sağlanması ile mevcut bakım modellerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla da kapsamlı araştırmalar yapacak.

Aynı zamanda, koruma altındaki çocukların güvenliklerinin en üst düzeyde tutulmasına odaklanılacak. Komisyon, toplumsal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal politika önerilerinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunacak ve aile ve toplum ilişkilerini etkileyen faktörleri de inceleme altına alacak.

Çocukların suça sürüklenme nedenleri ile rehabilitasyon süreçlerini derinlemesine ele alacak olan Meclis Araştırma Komisyonu, belirlenen sorunlara karşı sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.