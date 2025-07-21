TBMM’de dengeler değişti: Bağımsız vekil sayısı 8 partiyi geçti

TBMM’DE SANDALYE DAĞILIMI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili Doğan Demir’in ayrılığı sonrası bağımsız milletvekili sayısı 14’e yükseldi. Böylece TBMM’de bağımsız vekillerin sayısı, 8 partinin sandalye sayısını aşmış oldu.

Demir’le birlikte, daha önce Gelecek Partisi’nden ayrılan İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci’nin de bağımsız sıralara geçmesi bu yükselişte etkili oldu.

Meclis’teki toplam milletvekili sayısı da istifa, ölüm ve görev değişiklikleriyle birlikte 600’den 592’ye indi.

Düşüşe neden olan gelişmeler şöyle:

Hasan Bitmez (SP) ve Sırrı Süreyya Önder (DEM) hayatını kaybetti.

Can Atalay’ın (TİP) milletvekilliği düşürüldü.

Murat Kurum (AKP) bakan oldu, milletvekilliği sona erdi.

Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal (CHP) belediye başkanı seçildiği için Meclis’ten ayrıldı.

MECLİS'TE YENİ DENGELER: HANGİ PARTİLER GERİDE KALDI?

Bağımsız vekillerin sayısı şu an, aşağıdaki partilerin Meclis’teki temsilinden daha fazla:

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Demokrat Parti

HÜDA PAR

Memleket Partisi

Yenilik Partisi

DSP

DEVA Partisi

Gelecek Partisi

