TBMM’de dengeler değişti: Bağımsız vekil sayısı 8 partiyi geçti

Gelecek Partili Doğan Demir’in istifasıyla bağımsız milletvekili sayısı 14’e yükseldi. Bu sayı, TBMM’deki 8 partinin vekil sayısını geride bıraktı. Vefatlar, atamalar ve belediye başkanlıkları nedeniyle toplam milletvekili sayısı da 592’ye düştü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TBMM’de dengeler değişti: Bağımsız vekil sayısı 8 partiyi geçti
Yayınlanma:

TBMM’DE SANDALYE DAĞILIMI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili Doğan Demir’in ayrılığı sonrası bağımsız milletvekili sayısı 14’e yükseldi. Böylece TBMM’de bağımsız vekillerin sayısı, 8 partinin sandalye sayısını aşmış oldu.

Demir’le birlikte, daha önce Gelecek Partisi’nden ayrılan İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci’nin de bağımsız sıralara geçmesi bu yükselişte etkili oldu.

Meclis’teki toplam milletvekili sayısı da istifa, ölüm ve görev değişiklikleriyle birlikte 600’den 592’ye indi.

Düşüşe neden olan gelişmeler şöyle:

Hasan Bitmez (SP) ve Sırrı Süreyya Önder (DEM) hayatını kaybetti.
Can Atalay’ın (TİP) milletvekilliği düşürüldü.
Murat Kurum (AKP) bakan oldu, milletvekilliği sona erdi.
Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal (CHP) belediye başkanı seçildiği için Meclis’ten ayrıldı.

MECLİS'TE YENİ DENGELER: HANGİ PARTİLER GERİDE KALDI?

Bağımsız vekillerin sayısı şu an, aşağıdaki partilerin Meclis’teki temsilinden daha fazla:

Türkiye İşçi Partisi (TİP)
Demokrat Parti
HÜDA PAR
Memleket Partisi
Yenilik Partisi
DSP
DEVA Partisi
Gelecek Partisi

İzmir’de sahte alkol baskını: 5 milyon TL’lik etil alkol ele geçirildiİzmir’de sahte alkol baskını: 5 milyon TL’lik etil alkol ele geçirildiGündem
750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu!750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu!Ekonomi
SGK 12 yerli ilacı daha geri ödeme listesine aldı: Hangi ilaçlar var?SGK 12 yerli ilacı daha geri ödeme listesine aldı: Hangi ilaçlar var?Sağlık
meclis Denge Milletvekilleri
Günün Manşetleri
5 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltındaki 17 kişi adliyeye sevk edildi
Gümrükte rekor kaçakçılık operasyonu!
2,5 milyar liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı
Vatan Partisi’nden çözüm odaklı af önerisi!
Sıcaklık 12 derece artıyor, orman yangını riski en üst seviyede
Vergi kaçıranlara dijital darbe!
ATM şifrelerine zorunlu güncelleme geliyor!
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye iade edildi
Çok Okunanlar
Emeklilere büyük promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emeklilere büyük promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Bugün altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar oldu?
750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! 750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu!
50 liraya 1 litre benzin bile alınamıyor! 50 liraya 1 litre benzin bile alınamıyor!
Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi vefat etti Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi vefat etti