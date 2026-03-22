TBMM'de haftanın gündemleri

Haftanın ana gündem maddesi olan "bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi", mali yapıdan savunmaya kadar pek çok alanı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. Öne çıkan başlıklar:

KRİPTO VERGİSİ VE BEDELLİ ASKERLİK

Kripto varlık işlem vergisi: Kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan satış ve transfer işlemleri vergiye tabi tutulacak. Vergi oranı, işlem tutarı veya transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 olarak uygulanacak.

Bedelli askerlik: Mevcut bedelli askerlik tutarının %25 oranında artırılması öngörülüyor.

Deprem konutlarında indirim: 6 Şubat 2023 depremleri sonrası inşa edilen konut ve iş yerlerinde borçlanma bedellerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar peşin ödeyenlere; ilk konutlar için %74, ilk iş yerleri için %48 oranında indirim sağlanacak.

Vakıf üniversiteleri ve vergi: Vakıf üniversiteleri bünyesindeki sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyeti kapsamından çıkarılacak.

Özelleştirme kapsamının genişletilmesi: Üniversiteler, sosyal güvenlik kurumları ve düzenleyici üst kurulların mülkiyetindeki taşınmazlar, ilgili idarenin talebiyle özelleştirme kapsamına alınabilecek.

Serbest bölgelere vergi istisnası: Bu bölgelerde üretim yapan mükelleflerin, imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Bahis Reklamları: Şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri, kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.



ULUSLARARASI DİPLOMASİ VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Genel Kurul, yasama faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'nin dış ilişkilerini ilgilendiren üç önemli uluslararası anlaşmayı oylayacak:

Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti ile imzalanan mutabakatlar.

Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti ile varılan anlaşmalar.

Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi ile koordinasyon protokolleri.

Ayrıca, Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu toplanarak, çocukların suça karışmasını önlemeye yönelik stratejik raporlar üzerinde çalışacak.



SİYASİ GRUP TOPLANTILARI VE CUMHURBAŞKANI’NIN HİTABI

Hafta ortasında siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine seslenerek iç ve dış gündeme dair stratejik değerlendirmelerde bulunacak.