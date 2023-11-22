TBMM'de Kabul Edildi: Aile ve Gençlik Fonu Kuruluyor

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

TBMM'de Kabul Edildi: Aile ve Gençlik Fonu Kuruluyor
Son Güncelleme:

Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.

Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Kastamonu’da 22 Adrese Eş Zamanlı Operasyon: 20 GözaltıKastamonu’da 22 Adrese Eş Zamanlı Operasyon: 20 GözaltıYurt
# tbmm
Çok Okunanlar
23 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
23 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Bir Avuçla Gençleştiren Besin
Bir Avuçla Gençleştiren Besin
Bidon Dibindeki Lahanaları Sakın Atmayın!
Bidon Dibindeki Lahanaları Sakın Atmayın!
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı!
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı!
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu!
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu!
Öne Çıkanlar DOĞU PERİNÇEK: BU İSRAİL'E DESTEK POLİTİKALARI TÜRK GURURUNA YAKIŞMAZ! | Ulusal Haber DOĞU PERİNÇEK: BU İSRAİL'E DESTEK POLİTİKALARI TÜRK GURURUNA YAKIŞMAZ! | Ulusal Haber Globe Soccer Awards Nedir? Globe Soccer Awards Nedir?