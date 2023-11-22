TBMM'de Kabul Edildi: Aile ve Gençlik Fonu Kuruluyor

Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.

Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.