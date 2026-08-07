TBMM'de kabul edildi! Çocuk adalet sisteminde sil baştan dönem

Cezasızlık algısının önüne geçmeyi ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını engellemeyi hedefleyen yeni düzenleme, yaş gruplarına göre ceza indirimlerinden silahlara erişim sorumluluğuna kadar köklü değişiklikler getiriyor.

İhmalkâr silah sahiplerine hapis cezası

Kabul edilen maddeler kapsamında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a yeni bir madde eklendi. Buna göre, ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza ederek bir çocuğun ele geçirmesine neden olan kişilere, eylem daha ağır bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Suç işleyen çocuklarda ceza ve yaş indirimleri yeniden düzenlendi

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, çocukların yaş gruplarına ve algılama yeteneklerine göre uygulanacak ceza rejimleri netleştirildi:

12 - 15 Yaş Grubu: Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmeyen çocukların ceza sorumluluğu olmayacak, ancak güvenlik tedbirleri uygulanacak. Algılama yeteneği olanlarda ise; ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 13 yıldan 18 yıla, müebbet gerektiren suçlarda 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Diğer suçlarda cezalar yarı oranında indirilecek ve her fiil için verilecek ceza 9 yılı geçemeyecek.

15 - 18 Yaş Grubu: Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet gerektiren suçlarda 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Diğer cezalarda üçte bir oranında indirime gidilecek ve verilecek hapis cezası 15 yıldan fazla olamayacak.

Ağırlaşmış yaralama ve kasten öldürmede yaş indirimi kaldırılabilecek

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve kasten öldürme gibi ağır suçları işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmaması hususunda mahkemelere yetki tanındı. Suçun işleniş şekli, kasta dayalı kusur, saik ve önceki mahkumiyetler göz önünde bulundurularak hakem takdiri kullanılabilecek. Ayrıca, 12-15 yaş grubuna bir üst grubun ceza rejiminin uygulanması da hâkimin takdirine bırakıldı.

Teklifin "suçta tekerrür" sınırını 18'den 15'e düşüren 3'üncü maddesi verilen önergeyle metinden çıkarılırken, görüşmeler 4'üncü maddede verilen aranın ardından komisyonun toplanmaması nedeniyle sonraki oturuma ertelendi.