TBMM’de kabul edildi: İmar Hakkı Aktarımı resmileşti

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi," Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenleme, özellikle “imar hakkı aktarımı” uygulamasıyla vatandaşlar ve kamu kurumları arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözümünü hedefliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TBMM’de kabul edildi: İmar Hakkı Aktarımı resmileşti
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26 maddeden oluşan ve 8 farklı kanunda değişiklik yapan bu kanun, imar planlarında kamuya ayrılmış özel mülkiyet alanlarının kamulaştırma yapılmaksızın kamu mülkiyetine kazandırılmasını amaçlıyor. Düzenleme, aynı zamanda mülkiyet sahiplerinin mağduriyetini önleyerek, bu alanlarda mülkiyet kısıtlamalarının kaldırılması için bir çerçeve sunuyor.

İmar Hakkı Aktarımı Nedir?

Kanunla, İmar Kanunu’na “imar hakkı aktarımı” tanımı eklendi. Buna göre, yapılaşma hakkı verilemeyen parsellerdeki inşaat hakkı, imar planı kararıyla başka parsellerde kullanılmak üzere taşınabilecek. Bu düzenleme, özellikle kamu hizmetleri için ayrılan alanların mülkiyet sorunlarını çözmeyi ve kamuya mali külfet getirmeden kamusal kullanıma açılmasını sağlayacak.

Ödeme Düzenlemeleri ve Hakkaniyetli Planlama

İmar Kanunu'nun 18. maddesine yapılan eklemelerle, düzenleme ortaklık paylarının alınamadığı durumlarda, bu payların bedele dönüştürülmesi ve nasıl ödeneceğine ilişkin usuller belirlendi. Bedel tespitleri, gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonları tarafından yapılacak. Ödemeler, tescil tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde tamamlanacak.

Ayrıca, değer artış payı oranı artan değerin %90’ı olarak belirlenirken, ödeme süreçleri daha hakkaniyetli hale getirildi. Değer artış payı taksitlendirilirken, peşin ödemelerde %10 indirim uygulanacak.

Bu düzenlemelerle, hem vatandaşların haklarının korunması hem de kamu hizmet alanlarının mali yük oluşturmadan kamuya kazandırılması hedefleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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