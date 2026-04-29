TBMM'de kabul edildi: O ödemelere "yeniden değerleme" sınırı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Düzenleme, tapu işlemlerinden site yönetimlerine kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor.

Kabul edilen maddelere göre Tapu Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşlarının hazırladığı raporlar, kamu kurumları, bankalar ve finans kuruluşları tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve bedelsiz olarak gönderilecek. Bu sürecin usul ve esasları, ilgili kurumların görüşü alınarak belirlenecek.

DAMGA VERGİSİ KANUNU

Düzenleme kapsamında Damga Vergisi Kanunu’nda da değişikliğe gidildi. Buna göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde, 31 Aralık 2027’ye kadar yapılacak ihalelerde alınan kararlar ve sözleşmeler damga vergisinden muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıla kadar uzatabilecek.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklik ise site aidatlarına doğrudan etki edecek. Buna göre site yöneticilerinin aidat ve avans belirleme yetkisi sınırlandırılıyor. Aidat tutarları artık kat malikleri kurulunun onayına bağlı olacak. Böylece yöneticilerin tek başına karar almasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle işletme projelerinin kat malikleri kurulunda onaylanması zorunlu hale geliyor. Onaylı bir proje bulunmaması durumunda ise yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak ve kat maliklerine bildirecek. Bu proje daha sonra genel kurulda aynen ya da değiştirilerek karara bağlanacak.

3’TE 2 ÇOĞUNLUĞU ŞARTI

Ayrıca yönetim planlarında değişiklik yapılabilmesi için toplu yapı temsilciler kurulunun 3’te 2 çoğunluğu şartı getiriliyor. Geçici yönetimle ilgili hükümler de yine aynı çoğunlukla değiştirilebilecek.

Genel Kurul’da teklifin 5. maddesinin kabul edilmesinin ardından oturuma ara verildi. Komisyonun yerini almaması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.