TBMM'de Kamu Başdenetçiliğine Mehmet Akarca seçildi

5 Aralık'ta görev süresi dolacak olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un koltuğu için Meclis Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon tarafından Kamu Başdenetçisi adayı olarak bildirilen Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasında seçim yapıldı.

Adaylar, ilk 2 turda gerekli 3'te 2 çoğunluk olan 400 milletvekilinin oyunu alamadı. Üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy sağlanamadı. Adaylardan en fazla oy alan Mehmet Akarca ile Burhanettin Sağsöz dördüncü oylamaya kaldı.

İlk turda yapılan oylamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kamu denetçileri seçilirken dahi bir kişinin bir görüşü alınmadı, muhalefete yer verilmedi. Seçimi protesto ediyoruz, oylarımızı boş olarak kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dördüncü turda kullanılan 276 oyun 264'ünü Mehmet Akarca aldı. Diğer aday Burhanettin Sağsöz ise hiç oy alamadı. 12 oy ise geçersiz sayıldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen ve 14 Mayıs 2024 tarihinde emekliye ayrılan Akarca, 5 Aralık'ta Kamu Denetçiliği görevine başlayacak.