TBMM'de kapalı İsrail oturumu! Hükümet bilgilendirme yapacak: Konuşulanlar 10 yıl devlet sırrı olarak kalacak

TBMM'de İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alınacak. Hükümetin milletvekillerini bilgilendireceği görüşmeler için kapalı oturuma geçildi. Oturumda konuşulanlar 10 yıl devlet sırrı olarak kalacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TBMM'de kapalı İsrail oturumu! Hükümet bilgilendirme yapacak: Konuşulanlar 10 yıl devlet sırrı olarak kalacak
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TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Numan Kurtulmuş, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Numan Kurtulmuş, Danışma Kurulunun, konuyla ilgili önerisini okuttu.

TBMM'de kapalı İsrail oturumu! Hükümet bilgilendirme yapacak: Konuşulanlar 10 yıl devlet sırrı olarak kalacak - Resim : 1

Öneriye göre, bugünkü birleşimde, TBMM İçtüzüğüne göre yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika süre verilecek.

TBMM'de grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verilecek.

Genel Kurulda, yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalar ile takip eden konuşmaların ardından gündeme geçilecek.

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi işleme alındı ve kabul edildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini belirtti.

İdare amirlerinden salonun boşaltılmasını isteyen Numan Kurtulmuş, daha sonra hazırlıklar için birleşime ara verdi.

TBMM'de kapalı İsrail oturumu! Hükümet bilgilendirme yapacak: Konuşulanlar 10 yıl devlet sırrı olarak kalacak - Resim : 2

Kapalı oturuma geçildiği için, yeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler salon dışına çıkarıldı. Meclisteki Genel Kurul salonuna bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti.

Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Divan üyelerinin, oturumda Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkı taktığı görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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