TBMM'de kritik hafta! 14 günlük bütçe görüşmeleri başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta 2026 yılı bütçesi için yoğun mesaiye giriyor. Komisyon aşaması tamamlanan bütçe, yarından itibaren Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak. Genel Kurul, resmi tatil günleri dahil 14 gün boyunca kesintisiz toplanacak ve günlük çalışmasını tamamlayıncaya kadar mesai yapacak.

Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurul’a Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yarın saat 12.00’de başlayacak. Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti genel başkanları ve grup yöneticileri söz alacak.

Bütçe görüşmeleri boyunca Meclis’e ziyaretçi alınmayacak ve grup toplantıları yapılmayacak.

BÜTÇE TAKVİMİ

8 Aralık Pazartesi: Bütçenin tümü.

9 Aralık Salı: TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, yüksek yargı ve ilgili kurumların bütçeleri.

10 Aralık Çarşamba: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumlar.

11 Aralık Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar.

12 Aralık Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlar.

13 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı ve enerji alanındaki kurumlar.

14 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve üniversiteler.

15–17 Aralık tarihlerinde İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, çevre–şehircilik, tarım, çalışma, güvenlik ve Cumhurbaşkanlığı bağlı kurumları görüşülecek.

18–19 Aralık’ta 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri oylanacak.

20 Aralık’ta 2024 Kesin Hesap Kanunu ele alınacak.

21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalar ve oylama ile maraton tamamlanacak.

Öte yandan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda raporlama süreci devam ediyor. AK Parti, MHP ve CHP raporlarını tamamladı. Tüm siyasi partilerin raporlarını bu hafta Meclis Başkanlığı’na teslim etmesi bekleniyor.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu ile çocukların suça sürüklenme nedenlerini araştıran komisyon da hafta içinde toplanarak sunumları dinleyecek.