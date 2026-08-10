TBMM'de oy birliğiyle kabul edildi: Bakım desteği ve gazi maaşları sil baştan değişti!

Kabul edilen yeni kanunla birlikte şehit anne ve babalarının aylıklarından bakıma muhtaç gazilerin ödemelerine, malul sayılmayan yaralıların maaş hakkından 15 Temmuz gazilerine kadar pek çok alanda kapsamlı iyileştirmelere gidildi.

Şehit anne ve babalarına asgari ücret güvencesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" sözleriyle duyurduğu yeni düzenleme kapsamındaki ana başlıklar şunlardır:

Şehit Anne ve Babalarının Aylıkları: Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanan toplam aylık tutarı, net bir aylık asgari ücretin altında olamayacak.

Ağır Engelli ve Bakıma Muhtaç Gaziler: Bakıma muhtaç gazi ve malullere ödenen ek bakım desteği net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarıldı.

Erbaş, Er ve Korucu Maaşlarında Artış: Vazife malulü er/erbaş, güvenlik korucusu, askeri öğrenci ve sivillerin aylıkları eğitim durumlarına bakılmaksızın en az 10. derecenin 1. kademesi; 4 yıllık yükseköğretim mezunları için ise 8. derecenin 1. kademesi üzerinden hesaplanacak.

Derece Almayan Yaralılara Aylık Hakkı: Terörle mücadelede silah, patlayıcı veya bizzat çatışma etkisiyle yaralanıp mevzuata göre malul sayılmayan personele (TSK, Emniyet, MİT, Jandarma, Korucu) sağlık kurulu raporu ve illiyet bağı tespiti şartıyla aylık bağlanacak. Bu kişiler ücretsiz seyahat, elektrik ve su indirimi haklarından da yararlanacak.

15 Temmuz Gazileri ve Siviller: 15 Temmuz darbe girişiminde veya terör eylemlerinde yaralanıp malul sayılmayan kamu görevlisi ve sivillere de 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı oranında aylık bağlanacak.

55 Yaş Kontrol Muayenesi Düzenlemesi: Vazife malulü er ve erbaşların durum değişikliklerine ilişkin muayene haklarında yaş haddi 55 yaşını doldurdukları tarih olarak belirlendi.

Yürürlük tarihleri açıklandı

Söz konusu kanunun genel hükümleri yayımını takip eden ödeme döneminde; terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara ilişkin düzenlemeler ise 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Hak sahiplerinin 1 yıl içinde ilgili kurumlarına başvuru yapması gerekecek.