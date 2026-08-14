TBMM’de sandalye dağılımı güncellendi: İşte 28. Dönem’in yeni milletvekili tablosu

TBMM'de yaşanan milletvekili istifaları ve partiler arası geçişler meclisteki sandalye dağılımını yeniden şekillendirdi. Yeni Yol Partisi gruptan düşme tehlikesini son anda yapılan katılımla aşarken, bağımsız vekillerin sayısı arttı ve resmi sandalye tablosu güncellendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TBMM’de sandalye dağılımı güncellendi: İşte 28. Dönem’in yeni milletvekili tablosu
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sayfasında yer alan "28. Dönem Milletvekilleri Sandalye Dağılımı" tablosu, son siyasi gelişmelerin ve istifaların ardından baştan aşağı yenilendi. Meclis kulislerini hareketlendiren ilk gelişme Yeni Yol Partisi cephesinde yaşandı. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bilici'nin bu ayrılığıyla birlikte Yeni Yol Partisi, TBMM İçtüzüğü gereğince bir siyasi partinin meclis grubu kurabilmesi için zorunlu olan 20 milletvekili sınırını kaybetti ve üye sayısı 19'a geriledi.

Yeni Yol Partisi'nin grup kurma vasfını kaybetmesinin hemen ardından transfer hamlesi geldi. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, mensubu olduğu CHP'den istifa ederek Yeni Yol Partisi saflarına katıldı. Kasap'ın bu geçişiyle birlikte milletvekili sayısını tekrar 20'ye yükselten Yeni Yol Partisi, mecliste yeniden grup oluşturma yeterliliğini kazanmış oldu.

İYİ PARTİ VE CHP'NİN SAYILARI DÜŞTÜ, BAĞIMSIZLAR ARTTI

Meclisteki istifa dalgası yalnızca bu transferle sınırlı kalmadı. İYİ Parti cephesinde de dikkat çeken kayıplar kaydedildi; Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yaşanan bu ayrılıkların ve transferlerin resmi kayıtlara geçirilmesiyle birlikte partilerin temsil güçlerinde değişim meydana geldi. Son güncellemeye göre İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye, CHP'nin milletvekili sayısı 44'e gerilerken, hiçbir partiye bağlı olmayan bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 13'e yükseldi.

Parlamentodaki toplam 600 sandalyenin 592'ye düşmesinin ardında ise yasama dönemi boyunca meydana gelen vefatlar, bakanlık atamaları, yerel seçim sonuçları ve yargı kararları yer alıyor.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmişti. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülürken, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanması sebebiyle parlamentodan ayrılmıştı.

Ayrıca 31 Mart yerel seçimlerinde kendi bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın meclisten istifa etmesiyle birlikte TBMM'deki toplam milletvekili sayısı 592 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

İŞTE TÜM PARTİLERİN TBMM'DEKİ GÜNCEL SANDALYE DAĞILIMI

TBMM Başkanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre siyasi partilerin parlamentodaki mevcut sandalye dağılımı şu şekilde sıralandı:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 277

Yeni Parti: 91

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

Cumhuriyet Halk Partisi: 44

İYİ Parti: 27

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 13

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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