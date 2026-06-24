TBMM'de Sayıştay Başkanlığı seçimi: Metin Yener yeniden görevde

Genel Kurul, devletin en üst denetim organının yöneticisini belirlemek üzere toplandı. Yapılan seçimde, görevi halihazırda yürüten Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık adaylıklarını koydu.

İSİMLER KÜRSÜDEN TEK TEK OKUNDU

Oylama sürecine geçilmeden önce oyları saymak ve süreci yönetmek adına bir tasnif komisyonu oluşturuldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Genel Kurul salonunda bulunan her milletvekilinin ismi sırayla okundu. İlan edilen isimler kürsüye gelerek tercihlerini yasa gereği gizli olarak sandığa yansıttı.

Toplam 289 milletvekilinin katılımıyla gerçekleşen oy kullanma işleminin ardından sandıklar açıldı. Sayım sonuçlarına göre Metin Yener 272 milletvekilinin desteğini alırken, diğer aday Bahtiyar Sazlık 14 oyda kaldı. Tasnif sürecinde yapılan kontrollerde 3 milletvekilinin oyu ise geçersiz kabul edildi.