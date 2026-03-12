TBMM’de sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni teklifi görüşmeleri ertelendi

Toplantı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda yapıldı. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında bir araya gelerek "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başladı.

Kapsamlı içeriğe sahip olan torba yasa teklifi, özellikle çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemeleri ve sosyal medya platformlarına dair yeni yaptırımları sebebiyle kamuoyu tarafından takip ediliyor.

KIDEM TAZMİNATI KONUSU TARTIŞMAYA KAPALI

Komisyon Başkanı Vedat Bilgin, toplantının açılışında çalışma hayatının hassas konularından kıdem tazminatına yönelik açıklamalarda bulundu. Çeşitli çıkar çevrelerinin kıdem tazminatının kaldırılması için kulis faaliyetleri yürüttüğünü belirten Bilgin, bu konunun kendileri için tartışmaya tamamen kapalı olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Bilgin ayrıca, doğum izninin artırılmasına yönelik düzenlemenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen sonrasında gündeme gelmesinin, kadın hakları ve aile yapısının güçlendirilmesi adına anlamlı bir mesaj taşıdığını vurguladı.

Görüşmelerin başında usul tartışması başlatan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, teklifin teknik detaylarının ve etki analizlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasını savundu. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise sosyal medyaya ilişkin maddelerin bu komisyonun yetki alanından ziyade Dijital Mecralar Komisyonu’nda ele alınması gerektiğini belirterek, ilgili kısımların metinden çıkarılmasını talep etti.

Toplantıya verilen arada siyasi partiler arasında diplomasi görüşmeleri yaşandı. Komisyon Başkanı Vedat Bilgin ile CHP İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Ahmet Tuncay Özkan özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından, sosyal medya düzenlemelerine dair maddelerde muhalefetin önergelerinin değerlendirileceği duyuruldu. CHP grubunun sunduğu "anayasaya aykırılık" önergesinin reddedilmesi sonrasında, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün sunumuyla kanun teklifinin detayları görüşüldü.

OY BİRLİĞİYLE BAYRAM SONRASINA ERTELENDİ

Komisyonda saatler süren mesai ve karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından kritik paketle ilgili erteleme kararı verildi. Sosyal medyaya ilişkin maddeler üzerindeki tartışmaların ve doğum izni düzenlemesinin teknik detaylarının daha kapsamlı ele alınabilmesi için teklifin görüşmelerine ara verildi. Komisyon üyelerinin ortak mutabakatı sonucunda, kanun teklifinin görüşülmesine bayramdan sonra devam edilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. Milyonlarca çalışanın ve annenin beklediği düzenlemenin nihai durumu bayram sonrası kesinlik kazanacak.