TBMM’de sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni teklifi görüşmeleri ertelendi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda ele alınan, sosyal medyaya yaş sınırı ve doğum izninin uzatılmasını içeren kanun teklifi görüşmelerine oy birliğiyle ara verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TBMM’de sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni teklifi görüşmeleri ertelendi
Yayınlanma:

Toplantı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda yapıldı. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında bir araya gelerek "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başladı.

Kapsamlı içeriğe sahip olan torba yasa teklifi, özellikle çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemeleri ve sosyal medya platformlarına dair yeni yaptırımları sebebiyle kamuoyu tarafından takip ediliyor.

KIDEM TAZMİNATI KONUSU TARTIŞMAYA KAPALI

Komisyon Başkanı Vedat Bilgin, toplantının açılışında çalışma hayatının hassas konularından kıdem tazminatına yönelik açıklamalarda bulundu. Çeşitli çıkar çevrelerinin kıdem tazminatının kaldırılması için kulis faaliyetleri yürüttüğünü belirten Bilgin, bu konunun kendileri için tartışmaya tamamen kapalı olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Bilgin ayrıca, doğum izninin artırılmasına yönelik düzenlemenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen sonrasında gündeme gelmesinin, kadın hakları ve aile yapısının güçlendirilmesi adına anlamlı bir mesaj taşıdığını vurguladı.

Görüşmelerin başında usul tartışması başlatan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, teklifin teknik detaylarının ve etki analizlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasını savundu. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise sosyal medyaya ilişkin maddelerin bu komisyonun yetki alanından ziyade Dijital Mecralar Komisyonu’nda ele alınması gerektiğini belirterek, ilgili kısımların metinden çıkarılmasını talep etti.

Toplantıya verilen arada siyasi partiler arasında diplomasi görüşmeleri yaşandı. Komisyon Başkanı Vedat Bilgin ile CHP İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Ahmet Tuncay Özkan özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından, sosyal medya düzenlemelerine dair maddelerde muhalefetin önergelerinin değerlendirileceği duyuruldu. CHP grubunun sunduğu "anayasaya aykırılık" önergesinin reddedilmesi sonrasında, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün sunumuyla kanun teklifinin detayları görüşüldü.

OY BİRLİĞİYLE BAYRAM SONRASINA ERTELENDİ

Komisyonda saatler süren mesai ve karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından kritik paketle ilgili erteleme kararı verildi. Sosyal medyaya ilişkin maddeler üzerindeki tartışmaların ve doğum izni düzenlemesinin teknik detaylarının daha kapsamlı ele alınabilmesi için teklifin görüşmelerine ara verildi. Komisyon üyelerinin ortak mutabakatı sonucunda, kanun teklifinin görüşülmesine bayramdan sonra devam edilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. Milyonlarca çalışanın ve annenin beklediği düzenlemenin nihai durumu bayram sonrası kesinlik kazanacak.

Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vurulduHürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vurulduDünya
Bayram öncesi otobüs fiyatları belli olduBayram öncesi otobüs fiyatları belli olduYurt
tbmm
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Sinpaş Reserve Marmaris
Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
MSB: "İncirlik bir Türk üssüdür"
Bakan Göktaş, kadın istihdamını destekleyecek yeni adımları açıkladı
Millî gazda hedef 8 milyon hane
Tek kullanımlık plastiklerin yerini kağıt ve ahşap ürünler alacak
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu