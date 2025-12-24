TBMM’de stajyer öğrencilere taciz soruşturmasında 5 kişi hakkında cinsel istismar davası

TBMM’de stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından dava açtı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TBMM’de stajyer öğrencilere taciz soruşturmasında 5 kişi hakkında cinsel istismar davası
Yayınlanma:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 4 stajyer öğrencinin mağdur olarak yer aldığı, 5 sanık hakkında ise “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından dava açıldığı bildirildi.

Savcılık, sanıklar hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıklar, önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Soruşturmaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Libya heyetini taşıyan uçakta neler yaşandı? Bakan Uraloğlu konuşmaları paylaştıLibya heyetini taşıyan uçakta neler yaşandı? Bakan Uraloğlu konuşmaları paylaştıGündem
25 Aralık yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?25 Aralık yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?Yaşam
Tedesco istedi, yönetim aldı: Kanatlar artık ona emanet!Tedesco istedi, yönetim aldı: Kanatlar artık ona emanet!Spor
tbmm cinsel taciz
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
İnfaz sisteminde kritik değişiklikler
Libya heyetini taşıyan uçakta neler yaşandı?
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
İstanbul’da 22 kişi hakkında gözaltı kararı
'Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek'
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı
32 günde servet kazandırıyor! 32 günde servet kazandırıyor!
Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada kim var? Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada kim var?
Asgari ücretin ardından memur zammında tablo netleşti Asgari ücretin ardından memur zammında tablo netleşti
BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı