TBMM’de stajyer öğrencilere taciz soruşturmasında 5 kişi hakkında cinsel istismar davası
TBMM’de stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından dava açtı.
Yayınlanma:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 4 stajyer öğrencinin mağdur olarak yer aldığı, 5 sanık hakkında ise “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından dava açıldığı bildirildi.
Savcılık, sanıklar hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıklar, önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
Soruşturmaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.