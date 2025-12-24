TBMM’de stajyer öğrencilere taciz soruşturmasında 5 kişi hakkında cinsel istismar davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 4 stajyer öğrencinin mağdur olarak yer aldığı, 5 sanık hakkında ise “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından dava açıldığı bildirildi.

Savcılık, sanıklar hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıklar, önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Soruşturmaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.