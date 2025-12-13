TBMM’de taciz soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

İddialar, TBMM lokantasında mesleki ve teknik lise öğrencisi olarak staj yapan küçük yaştaki kız çocuklarının, bazı Meclis personeli tarafından istismara maruz bırakıldığı yönünde yoğunlaşmıştı.

Olay, istismara uğradığını söyleyen 16 yaşındaki bir kız öğrencinin kendisine gönderilen uygunsuz mesajı ailesiyle paylaşmasıyla ortaya çıktı. Öğrencinin babasının konuyu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşımasıyla adli süreç resmi olarak başladı. TBMM Genel Sekreterliği'nin de şikâyet üzerine derhal harekete geçtiği ifade edilmişti.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA KARARLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Başsavcılık kaynaklarından alınan son bilgiye göre; Meclis lokantasında görevli olan ve olayla ilişkilendirilen 3 aşçıhakkında cinsel taciz suçundan tutuklama kararı verildi. Soruşturmada adı geçen bir diğer şüphelinin ise adli kontrol kararı çerçevesinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini kamuoyuna duyurdu. Olay, Türkiye'nin en yüksek yasama organı çatısı altında yaşanması nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı.