TBMM'de Tarım ve Orman düzenlemesi: Kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, tarım ve orman alanlarına yönelik kapsamlı düzenlemeler barındıran Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Yapılan son oturumda teklifin 4 maddesi daha milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

KAMULAŞTIRMA MASRAFLARI İDARENİN KASASINDAN ÇIKACAK

Meclis'ten geçen maddeler doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu'nda finansal yükümlülükleri yeniden belirleyen bir değişikliğe gidildi. İlgili kanunun "Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili" ile "Bilirkişiler" başlıklı hükümleri uyarınca ortaya çıkan çeşitli masrafların ödeme sorumluluğu idareye verildi. Düzenlemeye göre mahkeme heyetinin harcırahları, mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarların mahkeme tarafından takdir edilecek ücretleri idare tarafından karşılanacak. Ayrıca kamulaştırmasız el koyma ve tazminat davaları sonucunda tescile yönelik kesinleşen mahkeme kararlarının infazında veya idare ile malik arasında düzenlenen uzlaşma tutanaklarının uygulanmasında ortaya çıkan tapu harçlarını da idare ödeyecek.

ENERJİ PROJELERİNDE SÜRE 2040 YILINA KADAR UZATILDI

Genel Kurulda kabul edilen bir diğer düzenleme ise baraj ve elektrik yatırımlarını kapsıyor. Yap-işlet modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi. Elektrik Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından lisans alınmaksızın Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılmakta olan İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamındaki projeler ile önceki yılların yatırım programlarında yer alan projeler için yasal süre esnetildi. Bu projeler için daha önce 31 Aralık 2025 olarak belirlenen bitiş tarihi, 31 Aralık 2040'a çekildi.

Teklifin kabul edilen maddeleriyle Şeker Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler ve sektörü doğrudan etkileyecek yeni tanımlamalar hayata geçiriliyor. Yasadaki "Bakanlık" ifadesi doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığını tanımlayacak şekilde güncellendi. "Ekim alanı" tanımı, şirketlerin veya fabrikaların şekerin ham maddesi olan şeker pancarını, üreticilerle sözleşme yapmak suretiyle temin ettiği ve sınırları Bakanlıkça belirlenen coğrafi alan olarak netleştirildi. "Sözleşme" ise ham madde üretimi ve teslimi amacıyla şirketler ile üreticiler arasında düzenlenen, tarafların karşılıklı görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların yer aldığı belge şeklinde tanımlandı.

Yeni düzenlemeye göre şeker pancarı fiyatları, her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler veya temsilcileri arasında varılan mutabakat sonucunda belirlenecek. Şeker satış fiyatları ise şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından tamamen serbestçe tayin edilecek. Bu uygulamanın usul ve esasları, Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

FABRİKALARDA GÖZLEMCİ BULUNDURULACAK

Şeker fabrikaları, üreticiler tarafından teslim edilen şeker pancarındaki fire tespiti ve bedele esas polarizasyon değerinin belirlenmesi için yapılacak numune alma ve analiz işlemleri sırasında şeffaflığı sağlamakla yükümlü kılındı. Fabrikalar bu işlemlerde üreticileri temsilen mahalli pancar kooperatifi veya mahalli ziraat odasından bir gözlemcinin hazır bulunmasına olanak tanıyacak. Mahalli pancar kooperatifi veya ziraat odası ise talep edilmesi halinde bu süreç için bir gözlemci görevlendirmek zorunda olacak.

BAKANLIK GEREKTİĞİNDE KOLLUK KUVVETLERİNDEN YARDIM ALACAK

Mevzuat değişikliğiyle birlikte artık sözleşme yapılmadan şeker pancarı ekilemeyecek. Bu kurala aykırı hareket edenlerin takip ve kontrol işlemleri doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek. Şirketler, şeker pancarını sadece Bakanlıkça belirlenen ekim alanlarından ve üreticilerle sözleşme yaparak temin edebilecek. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda şirketlerin ekim alanlarını baştan belirleme yetkisini elinde tutacak.

Şeker üretiminde kullanılan diğer ham maddeler ise şirketler tarafından üreticilerden veya piyasadan temin edilecek. Kendi ekim alanlarından yeterli ham madde bulamayan şirketler, münavebe esasları dahilinde ve kendi ekim alanları dışından da Bakanlığın izni ve denetiminde üreticilerle sözleşme yaparak pancar temin etme hakkına sahip olacak. İsteyen şirketler ihtiyacından fazla üretim yapan firmalardan Bakanlık tarafından belirlenecek esaslara göre şeker pancarı satın alabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarının toprağa ekilmesinden fabrikalara teslimine kadar geçen tüm süreci bizzat denetleyecek ve bu görevini ifa ederken ihtiyaç duyması halinde kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebilecek.

Genel Kurulda Şeker Kanunu'na ilişkin detayları da barındıran teklifin 19'uncu maddesinin oylanarak kabul edilmesinin ardından oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından komisyonun Meclis'teki yerini almaması üzerine Başkanvekili Bingöl, birleşimi yarın saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.