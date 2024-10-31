TBMM'de vegan ve vejetaryen menü önerisi reddedildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, DEM Parti'nin TBMM lokanta ve yemekhanelerinde vegan yemek seçeneklerinin sunulabilmesi için Meclis bütçesinden 20 milyon TL'lik ayrılma süresi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TBMM'de vegan ve vejetaryen menü önerisi reddedildi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, DEM Parti'nin TBMM lokanta ve yemekhanelerinde vegan yemek seçeneklerinin sunulabilmesi için Meclis bütçesinden 20 milyon TL'lik ayrılması, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığındaki komisyon, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçelerine ilişkin görüşmeler tamamlandı; TBMM bütçesi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Bütçe planlarının ardından, DEM Parti grubu tarafından Komisyon'a verilen öneride, Meclis'te çok sayıda vejetaryen ve vegan milletvekili personelinin bulunduğu ve mevcut lokanta bu gruplara özel seçenek sunulmadığı belirtildi. Lokantalarda sağlıklı ve vegan yemek seçeneklerinin sunulabilmesi için 20 milyon TL ek bütçe talep edildi ancak bu öneri, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

Montajlı lokanta ve yemekhanelerde, halihazırda belirli bir beslenme şekli ya da günlük özel menü mevcut değildir.

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