TBMM'de yeni haftanın öne çıkan gündem başlıkları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 26 Nisan itibarıyla başlayacak yeni haftada toplumun farklı kesimlerini yakından ilgilendiren kritik yasa teklifleri ve araştırma dosyalarıyla toplanıyor. Gündemin en sıcak başlıklarını, son dönemde infial yaratan okul saldırıları ve vatandaşın belini büken kontrolsüz site aidatı artışları oluşturuyor.

OKUL SALDIRILARI VE DİJİTAL RİSKLER MERCEK ALTINDA

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran okul saldırıları, Meclis’in öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu saldırıları tüm boyutlarıyla araştırmak amacıyla kurulan ihtisas komisyonunun, yeni haftada ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Komisyon sadece fiziksel saldırıları değil, aynı zamanda çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldıkları riskleri ve bu olayların arka planındaki nedenleri de detaylı bir şekilde inceleyecek.

FAHİŞ SİTE AİDATLARINA ‘YENİDEN DEĞERLEME’ SINIRI

Milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı ilgilendiren fahiş site aidatları konusu, Genel Kurul’da görüşülecek kanun teklifiyle çözüme kavuşturulacak. Yeni düzenleme ile site yönetimlerinin "keyfi" artış yapma yetkisi hukuki bir çerçeveye oturtuluyor:

Onay Şartı: Tüm gider kalemleri şeffaf bir şekilde site sakinlerinin onayına sunulacak.

Zam Sınırı: Onaylı bir site bütçesinin bulunmadığı durumlarda, aidat artışları "yeniden değerleme oranı" ile sınırlandırılacak. Böylece kontrolsüz zamların önüne geçilecek.

DEPREM BÖLGESİNE KORUMA VE YAPI DENETİMİNDE 500 BİN TL CEZA

Meclis gündemindeki bir diğer önemli başlık ise 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere yönelik düzenlemeler. Kanun teklifine göre, depremzede hak sahiplerine verilen hibe ve krediler hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Ayrıca, yapı güvenliğini artırmak adına ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağladığı tespit edilenlere 500 bin lira tutarında ağır bir idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

GRUP TOPLANTILARINDA SİYASETİN NABZI ATACAK

Meclis’teki yasama faaliyetlerinin yanı sıra, Salı ve Çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkarak hem Meclis gündemine hem de ülke siyasetine dair milletvekillerine ve kamuoyuna önemli mesajlar verecek.