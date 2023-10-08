TBMM'de Yoğun Mesai Başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yoğun mesai başlıyor. Meclis Genel Kurulu yeni haftada, uluslararası anlaşmalar ile Irak ve Suriye tezkereleri için mesai yapacak. Kentsel dönüşümle ilgili kanun teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

TBMM'de Yoğun Mesai Başlayacak
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Kentsel dönüşümde yapısal değişiklikler, günlük kiralık evlere düzenleme, askeri tezkereler...Meclis bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor.

Haftalık çalışmasına 10 Ekim Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

Genel Kurul gündemine daha sonra, Türk askerinin sınır ötesindeki görev sürelerini uzatan tezkereler gelecek. Irak ve Suriye tezkeresinin 2 yıl, Lübnan tezkeresinin ise 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.

Kentsel Dönüşümü hızlandırmaya yönelik düzenleme de bu hafta Meclise sunulacak.

"Deprem Yasası" adıyla bilinen düzenlemede, "kentsel dönüşüm başkanlığı" çatısı altında 3 genel müdürlük kurulması ve bunlardan birinin sadece İstanbul'a tahsis edilmesi planlanıyor.

Meclis'e sunulması beklenen bir diğer teklif, günlük kiralık evlere yönelik düzenleme olacak.

Genel Kurulda ayrıca boş bulunan RTÜK üyelikleri için seçim yapılacak.

# tbmm
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