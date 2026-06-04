TBMM'deki rapordan şok veriler! Anne babalar dikkat... 13 yaşında çocuklar estetik ameliyat istiyor!

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nun önceki gün yapılan toplantısında iletişim, bilişim ve eğitim alanında çalışan akademisyenler milletvekillerine sunum yaptı. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Baştürk, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer'in değerlendirmeleri, çocukların karşı karşıya kaldığı riskleri ortaya koydu.

Prof. Dr. Baştürk'ün sunumuna göre Türkiye, dünya genelinde "yüksek internet kullanımı ve yüksek risk ülkesi" olarak tanımlanıyor. 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 91,3'ü internet kullanırken, estetik ameliyat talep eden çocukların yaşının ise 13'e kadar düştüğü belirtildi. Aynı yaş grubunun yüzde 66,1'i sosyal medya platformlarında yer alıyor. Sosyal medya kullanımı 11-15 yaş grubunda yüzde 79'a kadar çıkıyor. 6-11 yaş grubundaki çocukların yalnızca yüzde 10'u kendisini dijital risklere karşı güvende hissediyor. Baştürk, ebeveyn denetiminin en düşük olduğu dönemin de bu yaş aralığı olduğuna dikkat çekti.

İSTANBUL İLK SIRADA: ÇOCUKLAR TELEFONLARI ALINIR DİYE SUSUYOR

Komisyonda paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de her 5 çocuktan 1'i siber zorbalığa maruz kalıyor. Bunlar arasında küfür içerikli mesajlar, dalga geçme, lakap takılması ve küçük düşürücü ifadeler yer alıyor. Yedi ilde yapılan araştırmada en yüksek siber zorbalık oranı İstanbul'da görülürken, en düşük oran Gaziantep'te tespit edildi. Siber zorbalığa maruz kalan çocukların önemli bölümünün de yaşadıklarını aileleriyle veya öğretmenleriyle paylaşmadığı belirlendi. Çocukların, telefonlarının ellerinden alınacağı veya internet kullanımının yasaklanacağı endişesiyle sessiz kaldığı belirtildi.

"DİJİTAL ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULMALI"

Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, sosyal medya platformlarını gerçek zamanlı izleyen ve tehdit içeriklerini tespit ederek ilgili kurumlara bildiren ulusal bir dijital erken uyarı sistemi kurulmasını önerdi. Sistemin BTK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında entegre çalışması gerektiğini kaydetti.

Komisyon üyelerinin, "Bu konuda bir yasa hazırlasanız neye yer verirdiniz?" sorusunu yanıtlayan akademisyenler, dijital etik, dijital nezaket, öfke kontrolü ve bilinçli internet kullanımının okul öncesinden başlayarak eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

"YOUTUBE KİDS SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL"

Komisyon üyelerinden Kahramanmaraş Milletvekili ve eski bir RTÜK Üyesi olan Ali Öztunç, televizyonlardaki şiddet içeriklerine ilişkin RTÜK’ü görevini yapmamakla suçladı. Öztunç, okul saldırılarının ardından dizilerde 1 haftalığına şiddet sahnelerinin azaltıldığını ancak daha sonra silahlı çatışma sahnelerinin aynen kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, bu alanda ciddi bir denetim eksikliği bulunduğunu söyledi.

Uzmanlar ayrıca, çocuklara yönelik geliştirilen YouTube Kids’in tamamen güvenli bir alan olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, ‘YouTube Kids sanıldığı kadar masum değil’ uyarısında bulundu. Bazı içeriklerin çocuk gelişimi açısından sorunlar barındırdığını ifade eden akademisyenler, algoritmaların çocukları yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşı karşıya bırakabildiğini söyledi.