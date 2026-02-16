TBMM’deki taciz davasında yeni gelişme: 4 sanık yeniden tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM’de görevli stajyerlere cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığın geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesine itiraz etti. Mahkeme, savcılığın itirazını haklı bularak tahliye kararını kaldırdı.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Mahkemenin verdiği yakalama kararı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, serbest bırakılan 4 sanığı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından bu kişiler yeniden tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan dört stajyerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruyla başlamıştı. Hazırlanan iddianamede mağdurların, Meclis lokantasında çalışan H.İ.G., D.U., İ.B., R.Ç. ve R.S. tarafından tacize uğradıkları belirtilmişti. Konunun gündeme gelmesi üzerine TBMM Genel Sekreterliği, "taciz iddialarıyla ilgili işlem yapılmadığı" yönündeki suçlamaları reddetmiş ve olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma sürecinde şüphelilerden R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 16,5 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, 9 Şubat tarihinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada tutuklu sanıkların hapiste geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tahliye kararı vermişti. Ancak savcılığın son hamlesiyle yargılama süreci yeni bir boyut kazandı.