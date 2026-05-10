TBMM'den dev vergi paketi: 20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!

Genel Kurul’da görüşülecek olan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile hayata geçmesi beklenen ana maddeler şunlar:

Yeni Yerleşenlere 20 Yıl Muafiyet: Türkiye'ye yerleşen gerçek kişilerin, son 3 yılda Türkiye’de ikametgahı bulunmaması şartıyla, yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

Kamu Borçlarına 72 Ay Taksit: Amme alacaklarının tecilinde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya yükseltiliyor.

Varlık Barışı Uzatılıyor: Yurt dışındaki para, altın ve dövizlerini 31 Temmuz 2027’ye kadar bildirenler hakkında hiçbir vergi incelemesi veya tarhiyatı yapılmayacak.

İstanbul Finans Merkezi'ne Dev Destek: İFM’deki kuruluşların kazançları için uygulanan %100 kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılıyor. Ayrıca finansal faaliyet harç muafiyeti 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.

Nitelikli Personele Vergi Kalkanı: Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin, brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan ücretleri gelir vergisinden muaf olacak.



MECLİS’İN DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

TBMM'de bu hafta sadece vergi paketi değil, diplomasi ve denetim trafiği de yoğun olacak:

Dışişleri Komisyonu: Gündemindeki 5 önemli uluslararası anlaşmayı oylayacak.

Karma Komisyon: Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri bir araya gelerek güncel başvuruları değerlendirecek.

Grup Toplantıları: Salı ve Çarşamba günleri siyasi partilerin genel başkanları, gündemdeki sıcak gelişmelere dair mesajlarını grup kürsüsünden verecek.