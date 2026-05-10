TBMM'den dev vergi paketi: 20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 12 Mayıs Salı günü başlayacak olan yeni haftasında ekonomi ve vergi dünyasını yakından ilgilendiren kritik bir kanun teklifini gündemine alıyor.
Genel Kurul’da görüşülecek olan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile hayata geçmesi beklenen ana maddeler şunlar:
Yeni Yerleşenlere 20 Yıl Muafiyet: Türkiye'ye yerleşen gerçek kişilerin, son 3 yılda Türkiye’de ikametgahı bulunmaması şartıyla, yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.
Kamu Borçlarına 72 Ay Taksit: Amme alacaklarının tecilinde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya yükseltiliyor.
Varlık Barışı Uzatılıyor: Yurt dışındaki para, altın ve dövizlerini 31 Temmuz 2027’ye kadar bildirenler hakkında hiçbir vergi incelemesi veya tarhiyatı yapılmayacak.
İstanbul Finans Merkezi'ne Dev Destek: İFM’deki kuruluşların kazançları için uygulanan %100 kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılıyor. Ayrıca finansal faaliyet harç muafiyeti 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.
Nitelikli Personele Vergi Kalkanı: Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin, brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan ücretleri gelir vergisinden muaf olacak.
MECLİS’İN DİĞER GÜNDEM MADDELERİ
TBMM'de bu hafta sadece vergi paketi değil, diplomasi ve denetim trafiği de yoğun olacak:
Dışişleri Komisyonu: Gündemindeki 5 önemli uluslararası anlaşmayı oylayacak.
Karma Komisyon: Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri bir araya gelerek güncel başvuruları değerlendirecek.
Grup Toplantıları: Salı ve Çarşamba günleri siyasi partilerin genel başkanları, gündemdeki sıcak gelişmelere dair mesajlarını grup kürsüsünden verecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı