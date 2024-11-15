TBMM'den geçti: Boşanma ve Noterlik Kanunları'nda düzenleme

TBMM Genel Kurulu’nda, "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda önemli değişikliklere gidildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TBMM'den geçti: Boşanma ve Noterlik Kanunları'nda düzenleme
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 Artık, avukatlık stajını engellememek koşuluyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmak mümkün hale geldi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, mahkemelerdeki avukatlık stajları sırasında görev yerleri saklı kalmak kaydıyla aylıksız veya ücretsiz izinli sayılabilecek. Stajın kamu görevini aksatmayacak şekilde düzenlenmesi için çalışma saatleri ve izinler belirli kurallara bağlandı. Mevcut düzenlemeden yararlanabilmek için sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçiş hakkı kazanmış olması gerekiyor.

Noterlik kanunundaki değişiklikler ise tatil günlerinde çalışma usullerinin düzenlenmesi, noterlik ücret tarifelerinin belirlenme tarihi ve noterlik işlemlerinde elektronik imza kullanımına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Diğer yandan, Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ad değişiklikleri nüfus siciline kaydedilecek ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan edilecek. Boşanma davalarının yeniden açılabilmesi için gereken süre de üç yıldan bir yıla indirildi. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişikliklerle savunma hakkı ve sanık bildirimi süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Hükümlülerin eğitim haklarına dair düzenlemeler de infaz kurumlarında genişletildi.

Son olarak, bazı maddeler Meclis görüşmeleri sırasında teklif metninden çıkarıldı ve Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi 19 Kasım Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Boşanma ve Noterlik Kanunları'nda düzenleme
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