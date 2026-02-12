TBMM'den geçti: İşte sürücüleri bekleyen yeni trafik cezaları ve tüm kurallar

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte Karayolları Trafik Kanunu’nda birçok başlıkta idari para cezaları yükseltildi, bazı ihlaller için ehliyet geri alma ve trafikten men gibi yaptırımlar da genişletildi.

ARAÇLAR ARASINDAKİ MESAFE VE ŞERİT KURALLARINA YENİ CEZALAR

Kanunla Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan “Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve geçiş kolaylığı sağlama” hükmünde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda araçlar arasındaki mesafe kuralına uymayan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı hükümde yer alan diğer kurallara uymayan sürücülere ise 1000 lira idari para cezası verilecek.

KAVŞAKTA GEÇİŞ HAKKI İHLALİNE 5 BİN TL’YE KADAR CEZA

Kavşaklarda geçiş hakkına yönelik hüküm kapsamında düzenlemelere uymayan sürücülere 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

AĞIRLIK, BOYUT VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMAYA KADEMELİ CEZA

Yüklü ve yüksüz araçlarda ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan yük, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan yüklenemeyecek, taşınamayacak ve taşıttırılamayacak.

Yükün uygun bağlama ve sabitleme yapılmayarak kara yoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak, devrilecek veya aracın dengesini bozacak şekilde yüklenmesi yasak olacak.

Ağırlık ve boyutları bakımından kara yolunda sürülmesi özel izne bağlı olan araçlar, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan kara yoluna çıkarılamayacak.

Araçların yüklenmesinde yönetmeliklerle belirlenen ölçü ve esaslara aykırı olarak taşıma sınırı üstünde yolcu alınması halinde 1000 lira idari para cezası uygulanacak.

Kara yolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapılması, yükün kara yoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi, yükün her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak şekilde yüklenmesi, sürücünün görüşüne engel olacak biçimde yüklenmesi, aracın sürme güvenliğini bozacak şekilde yüklenmesi ve tescil plakaları ile ışıkların örtülmesi halinde 3 bin lira idari para cezası verilecek.

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlar ile konteyner taşıyan araçlar tarafından ihlal edilmesi halinde idari para cezası 20 bin lira olarak uygulanacak.

Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirler olmadan taşıyanlara 20 bin lira ceza verilecek.

Taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyen, taşıyan ve taşıttırana 60 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Gabari dışı yük yükleyen ve taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirenlere 20 bin lira idari para cezası verilecek.

AŞIRI YÜKTE 10 BİNDEN 60 BİNE KADAR KADEMELİ CEZA

Azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın yüzde 10 fazlasına kadar yüklemelerde 10 bin lira ceza uygulanacak.

Yüzde 15 fazlasına kadar yüklemelerde 20 bin lira, yüzde 20 fazlasına kadar yüklemelerde 30 bin lira, yüzde 25 fazlasına kadar yüklemelerde 40 bin lira, yüzde 25’ten fazla yüklemelerde ise 60 bin lira ceza kesilecek.

Bu ceza, işleten ve gönderene ayrı ayrı uygulanacak.

TARTI VE KONTROL NOKTASINDAN KAÇANA 60 BİN TL

Ağırlık ve boyut denetimlerinin yapıldığı kontrol mahallerinde işaretlere uymadan veya işaret, ışık, ses ya da görevlilerin “dur” ikazına rağmen tartı, ölçü veya belge kontrolüne girmeden seyrine devam eden araçlara, tescil plakalarına göre 60 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yetkililerce yapılacak ağırlık ve boyut denetimlerini engelleyen araçların sürücüsüne veya işletenine de 60 bin lira idari para cezası verilecek.

YABANCI PLAKALI ARAÇLARA ÇIKIŞ ŞARTI

Milletlerarası taşımalarda yabancı plakalı araçlar, idari para cezaları tahsil olunmadan ülkeyi terk edemeyecek.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Araçlarda kış lastiği kullanımı, illerin hava ve iklim şartları ile araç cinslerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak.

Bakanlık, bu yetkisini valiliklere devredebilecek.

KIŞ LASTİĞİ DENETİMİNDE YENİ YETKİLİLER

Araçları denetlemeye, Bakanlığın yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkili olacak.

Yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.

İdari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

KAR ZİNCİRİ BULUNDURMAYANA 6 BİN TL, TRAFİĞİ TIKAYANA 24 BİN TL

Karlı ve buzlu hava şartlarında kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücülerinin kar zinciri bulundurma, kullanma ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu olacak.

Karlı ve buzlu hava şartlarında güvenle seyredemediği kara yollarında kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan kamyon, çekici ve otobüs sürücüsüne 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında kar zinciri kullanmaması nedeniyle trafik akışına engel olan kamyon, çekici ve otobüs sürücüsüne 24 bin lira idari para cezası verilecek.

DRİFT VE AKROBATİK HAREKETLERE 46 BİN TL

Kanunla kamuoyunda “drift atmak” olarak bilinen hareketlere yönelik cezalar düzenlendi.

Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların izin alınarak yapılan gösteriler dışında tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek, tekerleği kaydırılarak ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyecek benzeri akrobatik hareketlerle sürülmesi yasak olacak.

Bu hükme uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Geri alınan sürücü belgeleri, süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesi, sürücü belgesi almasına engel hali olmadığının anlaşılması ve idari para cezasının tümünün tahsil edilmesi şartıyla iade edilecek.

5 YILDA İKİNCİ KEZ EHLİYET GİDERSE İPTAL

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

MOTOSİKLET VE SKUTER KURALLARINA 5 BİN TL

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle tescil kayıtlarında belirtilen kişiden fazlası taşınamayacak.

Fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilecek.

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa bisiklet ve elektrikli skuterleri taşıt yolunda sürenlere, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde sürenlere, bunlardan ikiden fazlasını taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürenlere de 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elle taşıtlarını sürmemeleri halinde de 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymayanlara, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirenlere, yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşıyanlara da 5 bin lira ceza verilecek.

Elektrikli skuterle sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlar ile elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan karayollarında kullananlara 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

YETKİ BELGESİ OLMADAN SKUTER İŞLETENE 86 BİN 900 TL

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alması zorunlu olacak.

Yetki belgesi almadan faaliyette bulunanlara 86 bin 900 lira idari para cezası uygulanacak.

EL FRENİYLE ARAÇ SAVURANA 140 BİN TL

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İZİNSİZ YARIŞA 46 BİN TL

İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililere 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası verilecek.

Sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu hüküm kapsamında sürücü belgesi iki defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GEREKSİZ KULLANANA 46 BİN TL

Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.

ARAÇTA SES VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARINA 3 BİN TL, BAZI DURUMLARDA 21 BİN TL

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası verilecek.

Belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANANA 5 BİN TL

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira ceza verilecek.

Bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde ise her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu durumda sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

Ayrıntılar geliyor...