TBMM'den İsrail-Filistin Çatışmasına İlişkin Ortak Bildiri
TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.
TBMM Genel Kurulu'nda işgalci İsrail'in Filistin'e karşı yaptıklarına dair bildiri yayımlandı. Bildiride şunlar ifade edildi:
- Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz." "Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz.