TBMM'den İsrail-Filistin Çatışmasına İlişkin Ortak Bildiri

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

TBMM'den İsrail-Filistin Çatışmasına İlişkin Ortak Bildiri
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TBMM Genel Kurulu'nda işgalci İsrail'in Filistin'e karşı yaptıklarına dair bildiri yayımlandı. Bildiride şunlar ifade edildi:

- Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz." "Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz.
# tbmm # filistin # israil
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