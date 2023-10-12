TBMM'den İsrail-Filistin Çatışmasına İlişkin Ortak Bildiri

TBMM Genel Kurulu'nda işgalci İsrail'in Filistin'e karşı yaptıklarına dair bildiri yayımlandı. Bildiride şunlar ifade edildi:

- Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz." "Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz.