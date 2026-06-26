TBMM'den karar çıktı, Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeniden seçilen Sayıştay Başkanı

Mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener, milletvekillerinin katılımıyla yapılan oylama sonucunda yeniden Sayıştay Başkanlığı görevine seçildi. TBMM Genel Kurulu'nda alınan bu resmi seçim kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SEÇİM 6085 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan TBMM Kararı'nda, seçimin yasal dayanakları ve oylama süreci şu ifadelerle aktarıldı:

"3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 24 Haziran 2026 tarihli 106'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir."

METİN YENER DÖNEMİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Devletin mali denetim organı olan Sayıştay'ın zirvesindeki isim değişmedi. TBMM Genel Kurulu'ndaki 106'ncı birleşimde parlamentonun güvenoyunu alarak güven tazeleyen Metin Yener, önümüzdeki dönemde de kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarını, mali şeffaflığını ve hesap verilebilirliğini denetleyen kurumun başında olmaya devam edecek. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Yener, yeni dönemi için tebrikleri kabul etmeye başladı.