TBMM'den milyonları ilgilendiren dev paket! Taksici, memur ve internet siteleri için yeni kurallar netleşti

Genel Kurul ve komisyonların ana gündem maddesini; emniyet personeline yönelik hak iadelerinden taksici esnafına KDV muafiyetine, Basın İlan Kurumu (BİK) müeyyidelerinden okullardaki şiddet olaylarına kadar çok sayıda radikal yapısal reformu içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" oluşturuyor.

EMNİYETTE SAĞLIK MAĞDURLARINA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİYLE DÖNÜŞ YOLU

Genel Kurul podyumuna gelecek kanun teklifinin en dikkat çeken dikey ayaklarından biri, emniyet teşkilatında sağlık şartları nedeniyle yasal boşlukta kalan personelin mağduriyetini gidermek olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polis okulları ve eğitim kurumlarına girişte sağlık şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle ilişiği kesilen, akabinde idare mahkemesi kararıyla geri dönüp mezun olan ancak daha sonra yine sağlık temelli üst mahkeme kararlarıyla devlet memurluğundan dikey olarak çıkarılan kişilere hakları iade edilecek. Bu durumdaki personeller, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki (GİH) uygun unvanlara hızlıca atanarak memuriyet hayatına yeniden dönebilecek.

BASIN İLAN KURUMUNDAN İNTERNET SİTELERİNE SÜRELİ CEZA AYARI

Düzenlemenin medya ayağında ise Basın İlan Kurumu'nun denetim mekanizması dikey olarak güçlendiriliyor. BİK Yönetim Kurulu; yasal vasıfları kaybetmiş veya resmi sorumluluklarını yerine getirmeyen gazete, dergi ve internet haber sitelerine, işlenen ihlalin ağırlık derecesine göre 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulayabilecek.

TAKSİCİ VE SERVİSÇİ ESNAFINA BÜYÜK KDV MUAFİYETİ VE YENİ VERGİ SİSTEMİ

Ulaşım sektöründe dikey faaliyet gösteren esnafa derin bir nefes aldıracak ekonomik paket de bu hafta mecliste yasalaşacak. Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan vatandaşların sahip olduğu taksi, dolmuş, minibüs ve tüm personel/okul servis araçlarına ait ticari plakaların devir ve satış işlemleri Katma Değer Vergisi'nden (KDV) tamamen istisna tutulacak.

Bununla birlikte, taksi ile yolcu taşımacılığı yapan ve elektronik ücret toplama sistemi mecburiyeti bulunmayan esnaflardan, hasılatının tamamını yeni nesil taksi mali cihazı ile kuruşu kuruşuna belgeleyenler, talep etmeleri halinde bu tespit edilen net kazanç üzerinden kolaylaştırılmış modelle vergilendirilecek. Kanun teklifi kapsamında ayrıca il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedellerinin peşin veya taksitle ödenmesine yasal imkan tanınacak.

EĞİTİMDE ŞİDDET İÇİN SENDİKALAR DİNLENECEK, SAYIŞTAY'A YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Meclis komisyonları da bu hafta takvimini tamamen doldurdu. Eğitim kurumlarındaki şiddet sarmalına yönelik dikey çalışmalar yürüten meclis araştırma komisyonu, çarşamba günü Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen fiziki saldırı raporlarını ele almak üzere eğitim sendikası temsilcilerini dinleyecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise Sayıştay Başkanlığı seçimleri için bir "Ön Seçim Geçici Komisyonu" kurarak yapılacak oylamayla başkanlık makamı için 2 resmi aday belirleyecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sunumlarını alacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri liderlerin dikey mesajlar vereceği siyasi parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.