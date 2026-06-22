TBMM'ye dikkat çeken başvurular! Listede "düğünler yasaklansın" bile var... Dilekçe Komisyonu'na gelen ezber bozan öneriler yine gündem oldu

TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen son başvurular ezberleri bozdu! Vatandaşların Meclis'ten talep ettiği öyle maddeler var ki duyanlar kulaklarına inanamıyor. Kadınlar için şok eden bir zorunlu karardan, evlilik süreçlerini tamamen değiştirecek o radikal isteğe kadar yüzlerce çarpıcı öneri sunuldu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
TBMM'ye dikkat çeken başvurular! Listede "düğünler yasaklansın" bile var... Dilekçe Komisyonu'na gelen ezber bozan öneriler yine gündem oldu
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TBMM Dilekçe Komisyonu’na mayıs ayında ulaşan 1076 başvuru, vatandaşların farklı alanlardaki taleplerini gözler önüne serdi. Dilekçelerde kadınlar için zorunlu askerlik uygulamasının hayata geçirilmesinden bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesine, uzun süre boş bırakılan konutlardan ek vergi alınmasından 25 yıl evli ve en az üç çocuklu ailelere ÖTV muafiyetli araç verilmesine kadar çeşitli öneriler yer aldı. Başvurular arasında düğün ve nişan organizasyonlarının yasaklanmasını isteyen talepler de dikkat çekti.

KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK VE ÖTV'SİZ ARAÇ TALEBİ

Vatandaşların komisyona ilettiği talepler arasında, 20 yaşına ulaşan kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması getirilmesi önerisi öne çıktı. Bunun yanı sıra bedelli askerlik ücretlerinin taksitli şekilde ödenebilmesine yönelik başvurular da yapıldı.

Dilekçelerde ayrıca sigara ve alkol kullanan kişilerin sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılanmaması, 25 yılı aşkın süredir evli olan ve en az üç çocuk sahibi ailelere ÖTV muafiyetli araç verilmesi ile her vatandaşa belirli bir miktarda ücretsiz internet hakkı tanınması gibi çeşitli talepler de yer aldı.

HEYKEL YAPMANIN YASAKLANMASI İSTENDİ

Komisyona sunulan dilekçelerde çeşitli yasal düzenleme talepleri de dikkat çekti. Başvurular arasında uzun süre kullanılmayan konutlardan “boş konut vergisi” alınması, ev hanımlarına SGK prim desteği sağlanması, çocukların hastalık süreçlerinde ebeveyn refakatinin yasal güvenceye kavuşturulması, heykel yapımının yasaklanması ve ev haczi uygulamalarının tamamen kaldırılması yönündeki öneriler yer aldı.

"DÜĞÜNLER YASAKLANSIN"

Komisyona iletilen dilekçeler arasında, sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler tarafından yıllık hayvan sahipliği vergisi uygulanması yönündeki talepler de yer aldı.

Başvurularda ayrıca beş ve üzeri çocuğa sahip ailelere vergi muafiyeti tanınması, cinsiyet değiştirmenin yasaklanması ve cinsiyet değiştiren kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması gibi dikkat çekici öneriler de dile getirildi.

Komisyona başvuran bir vatandaş ise evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını istedi.

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