TBMM'ye yeni yasa teklifi: Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı

AK Parti, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören 29 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak hazırlanan teklif; kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin korunmasını hedefliyor. Aile yapısının güçlendirilmesi ve dezavantajlı grupların sosyal hayata etkin katılımının sağlanması amaçlanıyor. Düzenlemeyle birlikte kadınlar, çocuklar ve ailelere yönelik sosyal yardım ve hizmet politikaları güncellenerek güçlendirilecek. Sosyal refahın artırılmasını ve ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlara yanıt verilmesini merkeze alan teklif, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dezavantajlı kesimlere sunduğu yardım ve hizmetlerin etkin, verimli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini temin edecek.

''DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLACAK''

Yasa teklifinde çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yer alıyor. ‘Doğum izni 24 hafta olacak’ başlığıyla öne çıkan düzenleme kapsamında, kamu ve özel sektörde çalışan kadınlar için doğum sonrası izin süreleri uzatılıyor.

Mevcut uygulamada kadın memurların doğum sonrası 8 hafta olan analık izni 16 haftaya çıkarılırken, toplam izin süresi ise 24 haftaya yükseltiliyor. Bu uzatılmış süre, özel kurum çalışanları için de geçerli olacak. Öte yandan, mevcut durumda 5 gün olarak uygulanan babalık izni ise 10 güne çıkarılıyor.

KORUYUCU AİLELERE İZİN VE PRİM DESTEĞİ

Çocukların aile ortamında büyümesini sağlayan koruyucu aile modelinin teşvik edilmesi için yeni kolaylıklar getiriliyor. Teklife göre, koruyucu aile olan memurlara, çocuğun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün izin hakkı tanınacak. Ayrıca, koruyucu ailenin SSK prim ödemeleri de devlet tarafından karşılanacak.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunması amacıyla radikal bir adım atılarak, 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiriliyor. Sosyal hizmet ağının genişletilmesi hedefleri doğrultusunda ise Darülaceze hizmetleri sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayacak; tüm yurtta ve yurt dışında yaygınlaştırılarak daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

Öte yandan, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da da revizyona gidiliyor. Haksız ve yersiz yapılan maaş ödemelerinin geri tahsil edilmesinde bugüne kadar uygulanan TÜFE oranlı hesaplama yöntemi kaldırılarak yerine "kanuni faiz" esası getiriliyor.

''ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 25 YAŞ SINIRI''

Hazırlanan teklifle birlikte Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri yasal bir dayanağa kavuşuyor. Devlet korumasından 18 yaşını doldurarak ayrılan ya da SED yardımı aldığı sırada reşit olan gençler için ’25 yaş sınırı’ uygulaması başlıyor. Örgün yükseköğrenimlerine devam etmeleri koşuluyla bu gençler 25 yaşını tamamlayana kadar devletten destek almaya devam edecek. Böylece, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yaşayabilecekleri maddi sıkıntıların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Devlet korumasında büyüyen kişilerin kamuda istihdam edilme haklarına yönelik şartlar yeniden düzenleniyor. Buna göre, haktan yararlanabilmek için kuruluş bakımında veya koruyucu aile yanında fiilen kalma süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

Ayrıca yatılı sosyal hizmet kurumları için ‘Kamera zorunluluğu’ yasal altyapıya kavuşturuluyor. Bakım merkezlerinde hizmet kalitesini artırmak, birey ve kurum güvenliğini temin etmek, suç oluşumunu engellemek ve acil durumlara hızlı müdahale edebilmek için yazılım destekli kamera sistemleri kurulacak.

KADIN KONUKEVLERİNDE KALANLARA DESTEK

Yeni yasal düzenleme ile kadın konukevlerinden yararlanan ve yeterli geliri bulunmayan kadınlar ile beraberlerindeki çocukların ekonomik olarak desteklenmesi yasal güvenceye kavuşturuluyor. Bu kapsamda, söz konusu kadınlara aylık net asgari ücretin otuzda biri oranında net harçlık verilmesi kararlaştırıldı.

Darülaceze Nizamnamesi’nde yapılan değişiklikle birlikte, kuruma kabul için aranan yalnızca İstanbul’da doğmuş veya İstanbul’da ikamet ediyor olma şartı ortadan kaldırılıyor. Bunun yerine, kurumun yurt içinde ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda yurt dışında da hizmet verebilmesini sağlayan yeni bir ibare ekleniyor. Ayrıca kurumun mali sürdürülebilirliğini korumak ve yardımları teşvik etmek amacıyla Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek, yakacak bağışları ile diğer tüm bağış ve yardımlar Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda istisna kapsamına alınıyor.

ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU ALANLARDA ÇALIŞACAKLARA SIKI DENETİM

Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen yeni bir maddeyle ‘Kantinlere düzenleme’ getiriliyor. Yasa teklifiyle birlikte kasten öldürme, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, müstehcenlik ve fuhuş gibi ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda faaliyet göstermesi engelleniyor. Bu suçlardan sabıkası bulunan şahısların okul, kreş, yurt, öğrenci servisi, kantin, oyun evi ve spor tesisleri gibi yerleri işletmesi, bu alanlarda çalışması veya herhangi bir sıfatla görev alması kesin bir dille yasaklanıyor.

SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Sosyal ağlara yönelik atılan yasal adımlarla ‘Çocuklara 15 yaş sınırı’ geliyor. Yeni teklif, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklıyor. Bu kapsamda çocukların dijital dünyadaki güvenliğini tesis etmek için sosyal ağ sağlayıcılarına, 15 yaşından küçüklerin platforma kaydını durduracak etkin yaş doğrulama sistemleri kurma ve ebeveynlere kontrol araçları sunma zorunluluğu getiriliyor. 15 yaşından büyük çocuklar için ise yetişkin içeriklerinden ayrıştırılmış, güvenli bir hizmet sunumu planlanıyor. Ayrıca, acil durumlarda zararlı içeriklere en geç bir saat içinde müdahale edilmesi şart koşuluyor.

Dijital oyun dünyasındaki şiddet, müstehcenlik ve bağımlılık gibi tehlikelere karşı da çocukları koruyacak önlemler devreye alınıyor. Yasa teklifi, günlük erişimi yüz bini aşan yurt dışı merkezli oyun dağıtıcılarına Türkiye'de bir temsilci belirleme ve sundukları oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme zorunluluğu getiriyor. Düzenleme, ebeveynlere çocuklarının dijital alışkanlıklarını ve harcamalarını denetleyip yönetebilecekleri etkin kontrol mekanizmaları sunmayı hedefliyor.

Bu adımlarla birlikte Türkiye'de hukuki bir muhataplık oluşturularak kullanıcı mağduriyetlerinin hızlıca giderilmesi ve dijital platformlarda tam denetlenebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.