T.C. ibaresinin kamu kurumlarının tabelalarına yeniden yazılması teklifi Meclis’te reddedildi. İyi Parti tarafından sunulan teklifi CHP destekledi, AKP reddetti, MHP ve HDP ise çekimser kaldı. MHP ve AKP'nin tavrına Meclis'ten tepkiler gecikmedi.

AKP reddetti, MHP ve HDP çekimser kaldı.



Meclis’te T.C. ibaresinin kamu kurumlarının tabelalarına yeniden yazılması teklifi reddedildi.



İyi Parti’nin önergesiyle Genel Kurul’a sunulan teklifi yalnızca CHP destekledi.



AKP teklifi reddederken HDP ile birlikte MHP’nin de çekimser kalması dikkat çekti.



CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, MHP’nin tavrını sert sözlerle eleştirdi.



PKK açılımı döneminin sembol kararlarından birisi olan T.C tabelalarının kaldırılmasına o dönemde en sert tepkiyi gösteren partilerden birisi de MHP idi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o dönemde yaptığı birçok konuşmada AKP’yi ihanet içinde olmakla suçlamıştı.





ulusal.com.tr