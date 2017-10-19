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TCDD Genel Müdürlüğünden 'göçük' iddialarına yanıt

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Bursa-Bilecik Hızlı Tren projesi çalışmaları sırasında bir göçük olayının meydana gelmediği bildirildi.

TCDD Genel Müdürlüğünden 'göçük' iddialarına yanıt

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Bursa-Bilecik Hızlı Tren projesi çalışmaları sırasında bir göçük olayının meydana gelmediği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mevkisi Barbaros Mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildiği" yönünde haberlere yer verildiği belirtildi.

Haberlerde yer aldığı gibi teşekkül tarafından yürütülmekte olan Bursa-Bilecik Hızlı Tren projesi çalışmaları sırasında göçük olayının meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sadece söz konusu projenin, Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi, Bursa-Yenişehir altyapı inşaatı kapsamında yapımı devam eden km 60+325 Demirtaş mevkisindeki viyadük 4 inşası sırasında yüklenici firmaya ait bir işçimiz yaklaşık 5 metre yükseklikteki iş iskelesinden düşerek hafif şekilde yaralanarak hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi yoktur."


Kaynak: AA
Etiketler; #TCDD
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