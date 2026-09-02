TCG Alemdar bölgeye ulaştı! Batan geminin enkazına ulaşıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, denizin derinliklerinde yürütülen arama ve görüntüleme operasyonunda batık geminin enkazına bizzat ulaşıldığını açıkladı. Türkiye'den gelen TCG Alemdar gemisinin de bölgeye intikal ettiğini belirten Erhürman, operasyonun 24 saat esasıyla kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

TCG ALEMDAR VE TCG IŞIN BÖLGEDE: GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI 24 SAAT SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bölgede görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek."

Yetkililer, yüksek teknolojiye sahip su altı robotları ve sonar sistemleriyle enkaz içerisine ve çevresine yönelik görüntüleme işlemlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.