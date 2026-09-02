TCG Alemdar bölgeye ulaştı! Batan geminin enkazına ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında alabora olan ve kayıp 20 kişinin arandığı feribot faciasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
TCG Alemdar bölgeye ulaştı! Batan geminin enkazına ulaşıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, denizin derinliklerinde yürütülen arama ve görüntüleme operasyonunda batık geminin enkazına bizzat ulaşıldığını açıkladı. Türkiye'den gelen TCG Alemdar gemisinin de bölgeye intikal ettiğini belirten Erhürman, operasyonun 24 saat esasıyla kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

TCG ALEMDAR VE TCG IŞIN BÖLGEDE: GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI 24 SAAT SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bölgede görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek."

Yetkililer, yüksek teknolojiye sahip su altı robotları ve sonar sistemleriyle enkaz içerisine ve çevresine yönelik görüntüleme işlemlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Meteoroloji 19 ili kırmızıya boyadı! 3 Eylül Perşembe günü kavurucu sıcaklar geliyor: İşte o illerMeteoroloji 19 ili kırmızıya boyadı! 3 Eylül Perşembe günü kavurucu sıcaklar geliyor: İşte o illerYurt
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Filenin Sultanları çeyrek finalde! Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Kıbrıs feribot seferleri
Günün Manşetleri
Dünyayı sarsan salgında can kaybı 3 bini aştı!
İTO İstanbul'un zam şampiyonunu açıkladı!
TCG Alemdar bölgeye ulaştı!
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gürcistan'dan Türkiye'ye 866 kişi iade edildi!
Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan açıklama
Arif Kocabıyık tutuklandı!
Çok Okunanlar
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde
Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi
8 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 8 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?