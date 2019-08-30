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TCG Barbaros Gemisi ziyarete açıldı

Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Ordu'da bulunan gemiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti

TCG Barbaros Gemisi ziyarete açıldı

Ordu'da demirleyen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Barbaros (F-244) Gemisi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Altınordu ilçesi açıklarına demirleyen gemiye tekne yardımıyla taşınan vatandaşlar, gemiyi gezme fırsatı buldu.

Fırkateynde bulunan görevli askerlerce karşılanan vatandaşlar, gemi ve gezdikleri bölümler hakkında bilgilendirildi.

Gemiyi gezen vatandaşlardan Yasin Uzun, böyle bir imkanı kendilerine sundukları için yetkililere teşekkür etti.

Yarın da halkın ziyaretine açık kalacak gemi, 1 Eylül sabahı demir alarak kentten ayrılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #TCG Barbaros Gemisi #ziyaret
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