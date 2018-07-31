TCG GEDİZ, NATO görevinden döndü, bilgileri Genelkurmay Başkanlığı paylaştı.
"NATO Daimi Görev Grubu-1"e katılan TCG GEDİZ, görevini başarıyla tamamlandı. Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Baltık Denizi ve Kuzey Denizinde yaklaşık 4 ay görev icra edildi.
Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusunda 3 NATO tatbikatı yapıldı.
Akdeniz, Afrika, Baltıklar ve İskandinavya'da yer alan toplam 12 ülkeden 15 liman ziyareti yapıldı. Bu kapsamda TCG GEDİZ, Kleipeda/LİTVANYA ve Aalborg/DANİMARKA limanlarını ziyaret eden ilk Türk savaş gemisi olsu.
Görevini başarıyla tamamlayarak 30 Temmuz'da yurda dönen TCG GEDİZ için Aksaz limanında karşılama töreni yapıldı.
ulusal.com.tr
NATO görevinden dönen TCG GEDİZ'e karşılama töreni yapıldı. Türk savaş gemisi, yaklaşık 4 ay boyunca Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nde görev icra etti, tatbikatlara katıldı.
TCG GEDİZ, NATO görevinden döndü, bilgileri Genelkurmay Başkanlığı paylaştı.