NATO görevinden dönen TCG GEDİZ'e karşılama töreni yapıldı. Türk savaş gemisi, yaklaşık 4 ay boyunca Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nde görev icra etti, tatbikatlara katıldı.

TCG GEDİZ, NATO görevinden döndü, bilgileri Genelkurmay Başkanlığı paylaştı.



"NATO Daimi Görev Grubu-1"e katılan TCG GEDİZ, görevini başarıyla tamamlandı. Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Baltık Denizi ve Kuzey Denizinde yaklaşık 4 ay görev icra edildi.



Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusunda 3 NATO tatbikatı yapıldı.



Akdeniz, Afrika, Baltıklar ve İskandinavya'da yer alan toplam 12 ülkeden 15 liman ziyareti yapıldı. Bu kapsamda TCG GEDİZ, Kleipeda/LİTVANYA ve Aalborg/DANİMARKA limanlarını ziyaret eden ilk Türk savaş gemisi olsu.



Görevini başarıyla tamamlayarak 30 Temmuz'da yurda dönen TCG GEDİZ için Aksaz limanında karşılama töreni yapıldı.



ulusal.com.tr