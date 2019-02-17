"TCG Gökçeada" 13-15 Şubat tarihlerinde "Turgutreis-3 Tatbikatı"na katıldı. Açık denizde Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile yapılan tatbikatın fotoğraflarını Millî Savunma Bakanlığı yayınladı.

TCG Gökçeada, Turgutreis-3 Tatbikatına katıldı. Ayrıntıları Millî Savunma Bakanlığı paylaştı.



Gökçeada fırkateyni Pakistan Deniz Kuvvetleri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında 13-15 Şubat tarihlerinde düzenlenen Turgutreis-3 Tatbikatında görev aldı.



TCG Gökçeada, hâlâ Kızıldeniz ve Hint Okyanusunda "Birleşik Görev Kuvveti 151"e destek görevine devam ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri dört bir yanda tatbikat ve görevlerini başarıyla icra ediyor.





ulusal.com.tr