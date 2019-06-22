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"TCK her maddeye kapsamlı af" - Son dakika 22 Haziran 2019 Cumartesi genel af ve ceza indirimi haberleri

Genel af ve ceza indirimi konusunda çalışma yapıldı. Paylaşılan mesajlarda aylar geçmesine rağmen verilen sözlerin tutulmadığı belirtildi

"TCK her maddeye kapsamlı af" - Son dakika 22 Haziran 2019 Cumartesi genel af ve ceza indirimi haberleri

Genel af ve ceza indirimi konusunda Twitter'da büyük çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında 'TCKHerMaddeye KapsamlıAF' ifadelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Paylaşılan mesajlarda aylar geçmesine rağmen verilen sözlerin tutulmadığı belirtildi.

Mahkum ve hükümlü yakınlarının da yer aldığı çalışma kapsamında beklentiler dile getirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ceza indirimi #genel af #TCK
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