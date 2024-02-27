Tefeci ve dolandırıcılara darbe! Kafes-49 operasyonu...

56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Tefeci ve dolandırıcılara darbe! Kafes-49 operasyonu...
Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada "56 İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam ilde eş zamanlı olarak “KAFES-49” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin; Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Parada Sahtecilik, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi... 

İslam Memiş uyardı! Gram altın... 27 şubat 2024 altın fiyatları...İslam Memiş uyardı! Gram altın... 27 şubat 2024 altın fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji uyardı: O şehirlere yağmur geliyor... 27 şubat 2024 hava durumu...Meteoroloji uyardı: O şehirlere yağmur geliyor... 27 şubat 2024 hava durumu...Hava Durumu
# Ali Yerlikaya
Çok Okunanlar
Bu ilçeler il oluyor!
Bu ilçeler il oluyor!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
İzmir'de iki gencin kavgası kanlı bitti!
İzmir'de iki gencin kavgası kanlı bitti!
Pentagon'dan ABD askerinin kendini yakması sonrası ilk açıklama!
Pentagon'dan ABD askerinin kendini yakması sonrası ilk açıklama!
Öne Çıkanlar Bursa geleceğine yatırım yapıyor!│Kent Gündemi - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bursa geleceğine yatırım yapıyor!│Kent Gündemi - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş KOOP-DES Programı'nın son başvuru tarihi belli oldu! KOOP-DES Programı'nın son başvuru tarihi belli oldu!