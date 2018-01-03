FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 27'si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlendi

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 27'si tutuklu 76 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Yakınca Spor Salonu'nda görülen davanın sekizinci duruşmasında Malatya 2. Kara Havacılık Komutanlığında görevli astsubay Çağlar Çankaya, tanık olarak dinlendi.

Çankaya, 15 Temmuz'dan 2 gün önce neler yaşadığını şöyle anlattı:

"13 Temmuz'da Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Mustafa Özkan beni odasına çağırarak teğmenlerin atışı olduğunu, bin 500 mühimmat (top mermisi) hazırlamamı, emrin Ankara'dan yazılacağını söyledi. 1 yıldır Malatya'da görev yapıyordum. İlk defa benden böyle bir şey istenmişti. Ben de odasından çıktıktan sonra Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığında görevli mühimmatçı bir tanıdığım vardı, aradım ve durumu anlattım, kendisi bilgisi olmadığını söyledi. Daha sonra yine Ankara'da bulunan devre arkadaşımı arayarak 'Böyle bir durum var. Bizde mühimmat az, sizde varsa verin' dedim."



Bu sırada araya giren mahkeme başkanı İzzettin Duman'ın "Hiç bu durumdan şüphelenmedin mi?" sorusuna Çankaya, "Şüphelenmedim, amacım elimizdeki mühimmatın azalmaması içindi." yanıtını verdi.

Çankaya, bir süre sonra tekrar Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Mustafa Özkan'n yanına gittiğini anlatarak, "Albay Mustafa Özkan'a 'Komutanım emir verdiniz ancak ben Ankara'dan mühimmat ayarladım, oradan alabilirsiniz' dedim. Bana 'Hayır, mühimmatlar buradan gidecek, yükleyin.' dedi. Emri aldıktan sonra aşağıya indim ve mühimmatları alıp helikoptere yükledik. Görevli arkadaşa da mühimmatları Ankara'da Kara Havacılık Alayı Taarruz Tabur Komutanı Yarbay Özcan Karacan'a vermesini istedim." diye konuştu.

Mahkeme başkanı Duman'ın "Darbe girişimi olunca mühimmatlar aklına geldi mi?" sorusuna tanık Çankaya, "Her ne kadar emir kulu olsak da bir şey olduğu zaman vicdan azabı çekiyor insan. Sonradan öğrendim, benden istenen bin 500 mühimmattan (top mermisi) 900'ü darbe girişimi sırasında kullanılmış." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkları da dinledikten sonra duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.